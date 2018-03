Startschuss für DC LIVING: VIENNA DC bald um ein herausragendes Wohnbauprojekt reicher

Wien (OTS) - Mitten in der VIENNA DC, in unmittelbarer Nachbarschaft zur UNO-City und dem gerade in der Finalisierungsphase befindlichen DC TOWER 1 wird von der BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH bis Sommer 2015 ein modernes Wohnprojekt mit rund 300 Wohnungen - geplant vom renommierten Architektenbüro Baumschlager Hutter Partners -umgesetzt.

Den Startschuss dafür gaben bei der offiziellen Grundsteinlegung Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Den Herren DI Thomas Jakoubek und Ing. Mag. Harald Butter, Geschäftsführer der BAI, Norbert Scheed, Bezirksvorsteher für den 22. Bezirk, Dr. Erich Hampel, Vorsitzender der Immobilien-Privatstiftung, Ing. Karl-Heinz Strauss, Generaldirektor der PORR AG sowie dem Architekten Prof. Carlo Baumschlager wurde unter charmanter Moderation der ORF Lady Christiane Wassertheurer die Ehre zuteil, nach erfolgreicher Unterzeichnung der Grundsteinlegungsurkunden selbst die Spatel in die Hand zu nehmen und höchstpersönlich den Grundstein zu legen.

Dort wo heute noch das Festzelt stand und die Gäste nach erfolgter Grundsteinlegung auf das Projekt anstießen wird schon bald - im Sommer 2015 - der architektonisch hochwertige Wohnkomplex die ersten Eigentümer willkommen heißen.

Norbert Scheed, Bezirksvorsteher für den 22. Bezirk, über das Projekt: "Donau-City ist aus der Identität der Stadt Wien nicht mehr weg zu denken - ein Projekt der Zukunft."

Projektinformationen

Die VIENNA DC als modernstes Stadtviertel Wiens mit hohem funktional-architektonischem Anspruch und zukunftsweisenden Wohn- und Bürobauten, Forschungsstätten sowie Freizeiteinrichtungen ist bald um ein herausragendes Wohnbauprojekt reicher: DC LIVING. In unmittelbarer Nähe zur UNO-City entstehen rund 300 frei finanzierte Eigentumswohnungen für gehobene Ansprüche.

Das Architektenbüro Baumschlager Hutter Partners entwarf für die BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH für einen der letzten freistehenden Bauplätze in der VIENNA DC einen Gebäudekomplex bestehend aus 2 Gebäuden mit unterschiedlicher Geschoßanzahl. Verbunden sind die beiden Häuser durch moderne Grünanlagen.

Bei Planung und Umsetzung des Projektes DC LIVING wurde vor allem auf hohe Qualität der Architektur und die Auswahl hochwertiger Materialien im Innen- und Außenbereich geachtet. So besteht die elegante Hausfassade aus sandgestrahltem Kunststein, jede Wohnung verfügt über eine private Freifläche oder Dachterrasse, wobei die Freiräume jeweils von jedem Zimmer aus begehbar sind.

Alle Wohnungen sind alarmgesichert. Zusätzlich werden die Bewohner von DC LIVING über den Luxus eines Concierge Dienstes verfügen. Der hochwertige und hauseigene SPA- und Fitnessbereich stellt ein weiteres Highlight dar. Sonne tanken kann man am gemeinschaftlichen Dachgarten.

Für ausreichend Parkplätze ist in der Tiefgarage gesorgt, hier gibt es über 400 Stellplätze inklusive einer eigenen Besucherebene. Auch auf den Energieverbrauch wurde großer Wert gelegt, DC LIVING wird als hochwertiges Niedrigenergiehaus mit "grüner" Fernwärme versorgt.

Der Standort VIENNA DC zeichnet sich, neben der architektonisch anspruchsvollen Skyline und einer in ihrer Größe europaweit einmaligen verkehrsfreien Fußgängerebene mit zahlreichen öffentlichen Treffpunkten, durch eine umfassende Sozialinfrastruktur aus:

Einkaufsmärkte, Restaurants, Cafés, Hotel, Ärzte-Zentrum, Schule, Fitness-Center und Kirche.

Aufgrund der besonderen Lage direkt am Wasser und den angrenzenden Naherholungsgebieten "Donauinsel", "Donaupark" und "Alte Donau" zählt die Donau-City, laut internationaler Experten, "zu den derzeit interessantesten Stadtentwicklungsgebieten Europas". Der Stephansdom und damit das "Herz" der historischen Innenstadt ist mit der U-Bahn in nur acht Minuten erreichbar. Die VIENNA DC verfügt darüber hinaus über zwei direkte Anbindungen an das Autobahnnetz, und der Vienna International Airport ist in rund 20 Minuten erreichbar.

DC LIVING: Daten & Fakten

Adresse: 22, Donau-City-Straße 12

Baubeginn: Frühjahr 2013

Fertigstellung: Herbst 2015

Rund 300 Wohnungen verteilt auf zwei Gebäude Niedrigenergiegebäude:

Haus 1: HWB-ref:21,0 kWh/m2.a

Haus 2: HWB-ref:22,5 kWh/m2.a

Über 400 Stellplätze

SPA- und Fitness Bereich

Dachgarten

Concierge Dienst

Architekten: Baumschlager Hutter Partners

BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH

Die BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH, als operative Gesellschaft der Immobilien Holding-Gruppe, verfügt über ein Kompetenz-Netzwerk auf allen Gebieten des Immobiliengeschäfts. Die Gruppe entwickelt, errichtet, verwertet und verwaltet Immobilien im Büro- und Gewerbebereich und engagiert sich beim geförderten sowie beim frei finanzierten Wohnbau. Kunden und Geschäftspartnern, Investoren, Nutzern und Mietern können somit Gesamtlösungen in den Bereichen Projektentwicklung, Projektmanagement, Immobilienverwertung und Liegenschaftsbetreuung angeboten werden.

Rückfragen & Kontakt:

BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH

Telefon: +43(0)1/331 46 -0

www.bai.at