FP-Gudenus: Bei der Wiener SPÖ ist die Theorie Marx, die Praxis Madoff!

Selbsternannte Anti-Korruptionsjäger der Grünen sind ganz still, wenn es um rote Skandale geht

Wien (OTS/fpd) - Die völlig unsoziale Abzocke der Bürger und die ausufernden Schulden der Stadt führt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus ganz wesentlich auf Korruption, Skandale und Intransparenz in der Stadt zurück: "Und seit die Grünen mit von der Partie sind, ist es noch schlimmer geworden. Angetreten als große Aufdecker haben sich diese Damen und Herren in kürzester Zeit vom Paulus zum Saulus gewandelt. Sie haben sich von der SPÖ einkaufen lassen und sind, wie Soletti, immer dabei."

Vom Handwerker-Kartell über die Bauskandale bis hin zum SPÖ-AVZ-Madoff-Skandal - die Verlierer-Koalition biete ein desaströses Sittenbild. "Sogar die Verbindungen von Wiener SPÖ, Bürgermeister Häupl und Ex-Kanzler Gusenbauer zu Bank Medici, der dubiosen Bankerin Kohn und dem 65 Milliarden Dollar-Betrüger Madoff wird mit keinem Wort kommentiert - weder von den Sozialisten selbst noch von den Grünen. Ein Drittel dieser 65 Milliarden Dollar ist in Österreich verschwunden. Tausende kleine Anleger wurden betrogen. Zur SPÖ kann man nur sagen: Die Theorie ist Marx, die Praxis Madoff", so Gudenus, der die Werbeeinschaltungen von Häupl und Gusenbauer für die Bank Medici, eine mutmaßliche Drehscheibe in diesem Skandal, vorzeigte.

Gudenus kündigt erbitterten Widerstand der Freiheitlichen gegen das Zudecken des Wiener Teils dieses weltgrößten Finanz-Betrugsskandal an: "Wir werden Strafanzeigen erstatten und alle Kontrollmöglichkeiten, die wir als Oppositionspartei haben, ausschöpfen!" (Schluss)

