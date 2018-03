Huainigg: Angela Merkel weiß um den Wert von Freiheit und Selbstbestimmung

Wien, 26. September 2013 (ÖVP-PD) "Ich gratuliere Angela Merkel zu diesem sensationellen und hochverdienten Wahlerfolg! Ihre Art, Politik zu machen – sachlich, unprätentiös und immer mit Blick auf Europa – hat die Wählerinnen und Wähler überzeugt", betont ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderungen, Abg. z. NR. Dr. Franz-Joseph Huainigg. Angela Merkel, in einer Diktatur aufgewachsen, weiß um den Wert von Freiheit und Selbstbestimmung. Die ÖVP will die Menschenwürde in der Verfassung verankern. Im deutschen Grundgesetz steht die Würde des Menschen, und was das konkret für alle Politikbereiche heißt, kann Merkel formulieren. ****

Heuer im Mai beim Jahresempfang des Behindertenbeauftragten der deutschen Bundesregierung, Hubert Hüppe, hat sie auf den hohen Stellenwert der Menschenwürde in der Behindertenpolitik hingewiesen. Huainigg: "Ich trete für die Verankerung der Menschenwürde in der Österreichischen Bundesverfassung ein und werde dafür weiter kämpfen. Allen, denen dies auch ein Herzensanliegen ist, haben bei der Wahl am Sonntag erstmals die Chance, mit einer Vorzugsstimme für mich in diese Richtung ein Zeichen zu setzen."

Die Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim Jahresempfang des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen finden sie hier: Rede Angela Merkel

