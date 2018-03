FPÖ: Vilimsky bringt Sachverhaltsdarstellung zu rotem AMS-Postenschacher ein

Druck durch Hundstorfer und seine Genossen möglicherweise auch strafrechtlich relevant

Wien (OTS) - In der Postenschacher-Affäre um die Besetzung des Chefsessels am Wiener Arbeitsmarktservice (AMS) wird FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermitteln. "Es besteht der Verdacht der Nötigung und des Amtsmissbrauchs", so Vilimsky, der sich auf die im Zuge des Zivilprozesses zu Tage getretenen Umstände bezieht. "Es liegt an der Justiz, den Filz des roten Wiener Bonzentums zu durchschneiden", erklärt der FPÖ-Generalsekretär. Es sei wichtig sicherzustellen, dass bei derartigen öffentlichen Ausschreibungen der oder die Bestgereihte zum Zug kommt und nicht nach Parteibuch besetzt wird.

"Im Prozess der verhinderten AMS-Chefin Friehs gegen das AMS und die Republik Österreich wurde das Sittenbild der SPÖ und der Stadt Wien öffentlich. Die Weigerung der Juristin - als stellvertretende Leiterin des Wiener AMS -, die Wiener SPÖ am Finanztopf des Wiener AMS teilhaben zu lassen, hat dazu geführt, sie als Bestgereihte im Bewerbungsverfahren um die Leitung des Wiener AMS zu übergehen und die Stelle nach den Wünschen des Bundesministers Hundsdorfer beziehungsweise seiner Parteifreunde an eine offenkundig schlechter geeignete Bewerberin zu vergeben", erklärt Vilimsky und verwies auf mögliche Verletzungen des Strafrechtes, die nun von der Staatsanwaltschaft zu untersuchen seien.

