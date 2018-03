Wienerberger investiert in innovative Produktionsanlage in Österreich

Errichtung der modernsten Produktionsanlage der Wienerberger Gruppe in Haiding, OÖ

Feierliche Inbetriebnahme durch Landeshauptmann Pühringer

Spitzenprodukt der Ziegelfamilie - ein mit Mineralwolle verfüllter, hochwärmedämmender Ziegel - wird nun 100 Prozent Made in Austria produziert

Innovative Produkte von Wienerberger leisten wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und stehen für die Zukunft des Bauens

Die Wienerberger AG hat in Haiding, Oberösterreich eine neue Produktionsanlage errichtet und mit dieser Investition ein klares Bekenntnis zum österreichischen Heimmarkt gesetzt. Der Weltmarktführer wird zukünftig in Haiding das Spitzenprodukt der Wienerberger Ziegelfamilie, den Porotherm W.i produzieren. "W.i" steht dabei für "Wärmedämmung inklusive", denn das Dämmmaterial -natürliche Steinwolle - ist bereits im Ziegel integriert. Das macht eine zusätzliche Außendämmung überflüssig und spart Arbeitszeit und Kosten. Dieser Ziegel ist eine Innovation aus dem Hause Wienerberger und ein richtungsweisender Baustoff für energieeffizientes Bauen.

Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, unterstreicht die Innovationskraft der Produkts: "Gebäude sind für rund 40 Prozent des Energieverbrauchs in Europa verantwortlich. Der Klimawandel, Urbanisierung, leistbares Wohnen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen stellen uns vor große Herausforderungen. Wienerberger arbeitet laufend an der Entwicklung von neuen Produkten und Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden. Unser innovativer und hochwärmedämmender Ziegel steht für das Bauen der Zukunft: denn mit ihm können Gebäude errichtet werden, die bereits heute die Anforderungen der strengen europäischen Gebäuderichtlinie 2020 erfüllen und gleichzeitig durch die besonderen Eigenschaften von Ziegel den Bewohnern ein angenehmes, gesundes Raumklima und somit auch maximale Lebensqualität bieten. Gebäude aus diesen hochwärmedämmenden Ziegeln helfen den Energie- und CO2-Verbrauch wesentlich zu reduzieren und leisten somit einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz."

Die in Haiding errichtete Anlage ist die modernste ihrer Art in der gesamten Wienerberger Gruppe. Für den Konzern, der mittlerweile in 30 Ländern in Europa sowie den USA und Indien vertreten ist, bleibt Österreich ein wichtiger Markt: letztes Jahr erwirtschaftete Wienerberger auf dem Heimatmarkt mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von 148 Mio. Euro. Heimo Scheuch bekräftigt dazu: "Unser klares Ziel ist es Impulsgeber in Österreich zu bleiben, und unsere lokalen und regionalen Strukturen hier zu erhalten und zu stärken. Mit dieser Investition erreichen wir 100 Prozent Wertschöpfung in Österreich, da auch die Rohstoffe zur Herstellung des Ziegels aus der Region stammen."

Die feierliche Inbetriebnahme der Anlage fand durch den oberösterreichischen Landehauptmann, Dr. Josef Pühringer, statt. Dr. Pühringer unterstrich in seiner Festrede die Bedeutung der österreichischen Industrie als Technologieführer: "Oberösterreich ist ein Industrieland. Natürlich wird der Produktionssektor auch in Zukunft eine entscheidende Rolle in unserem Land spielen. Wir werden nicht den Fehler anderer in Europa machen, die eine schleichende Ent-industrialisierung zugelassen haben. Wir wissen um die hohe wirtschaftspolitische Bedeutung des Produktionssektors und wollen sie erhalten. Investitionen wie diese sind daher höchst willkommen. Wienerberger leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Energie- und Ressourceneffizienz. Gerade in diesem Bereich entstehen Zukunftsmärkte. Das Weltmarktvolumen für Umwelt- und Effizienztechnologie liegt derzeit bei 1,7 Billionen Euro und wird sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Diejenigen, die hier investieren, werden daher die Technologieführer von heute und morgen sein."

Der neue Ziegel wird in sechs verschiedenen Wanddicken von 20 bis 50 cm produziert, die sowohl für den privaten Hausbau als auch für den mehrgeschossigen Wohn- und Objektbau perfekt geeignet sind. In der vollautomatischen Verfüllanlage können bis 900 Ziegel pro Stunde gefertigt werden. Das heißt innerhalb von drei Stunden können die Ziegel für ein Einfamilienhaus verfüllt werden. Heimo Scheuch ergänzt: "Diese neue Ziegelgeneration kann je nach Bedarf eingesetzt werden: für Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnen-häuser, im Einfamilienhausbau genauso wie im mehrgeschossigen, städtischen Wohn-und Objektbau. Ich sehe das als riesen Fortschritt auch in urbanen Gebieten, denn auch Menschen im städtischen Raum, die in Wohnhausanlagen leben, haben ein Anrecht auf hohe Lebensqualität gepaart mit einem guten Gewissen und Leistbarkeit. Ein mit dem Porotherm W.i gebautes Ziegelhaus kann all das bieten."

