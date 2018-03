VP-Stiftner: SPÖ ist die Spekulantenpartei in Österreich

Wien (OTS) - "`Die Sozialdemokratie ist genau so gut im Produzieren von spekulationsgetriebenen Finanzkatastrophen wie die neoliberalen Zocker, vor denen sie immer warnt` - das sagte Hans Rauscher am 23. Juli 2013 im Standard - unverdächtig ein ÖVP-Parteigänger zu sein", so ÖVP Wien Gemeinderat Roman Stiftner in der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderates.

"Angesichts der Skandale in Salzburg und Linz müsste man die SPÖ in Spekulantenpartei Österreichs umbenennen. Auch in Wien wird mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener schamlos umgegangen. Die Causa Pratervorplatz, ein klaffendes Finanzloch bei der Stadthallengesellschaft oder die Fremdwährungskredite in Schweizer Franken zeigen die Doppelbödigkeit der SPÖ", so Stiftner weiter.

"Die herrschende Intransparenz und mangelnde Kontrolle wird von den Grünen mehr als maßgeblich unterstützt. Es ist entlarvend wie die Grünen beispielsweise mit dem Thema Stadtrechnungshof umgehen. Es wird der Eindruck erweckt, dass man dieses Biotop aufrechterhalten will. Der Junior-Partner verwendet seine politische Energie stärker beim Radfahren als bei der dringend notwendigen Kontrolle und Transparenz. Am kommenden Sonntag gilt es Rot-Grün einen Denkzettel zu verpassen", so Stiftner abschließend.

