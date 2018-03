AVISO - Bundeskanzler Werner Faymann auf Österreich-Tour in allen Bundesländern

ACHTUNG: neue Adresse bei Besuch der Polizeiinspektion Nickelsdorf

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann wird diesen Donnerstag, Freitag und Samstag nochmals alle neun Bundesländer Österreichs besuchen. In jedem Bundesland steht ein Betriebsbesuch am Programm -inklusive Besuch der Nachtschicht von Rettung und Polizei in Kärnten und im Burgenland. Mit der "Österreich-Tour" in die Betriebe macht Kanzler Faymann nochmals deutlich, dass das Herzstück seiner Arbeit die Beschäftigung ist. Die "Österreich-Tour" zeigt außerdem, dass Kanzler Faymann in ganz Österreich um jede Stimme wirbt. Denn es ist klar: Nur die SPÖ kann und wird politische Experimente wie Schwarz-Blau-Stronach verhindern. Österreich braucht Stabilität statt Chaos. ****

Im Folgenden die Details der "Österreich-Tour" durch alle Bundesländer:

+ Donnerstag, 26. September 2013:

08.15 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht die Firma Liebherr (Doktor-Hans-Liebherr-Straße 1, 6710 Nenzing)

11.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht das Metallwerk Friedrich Deutsch GmbH (Archenweg 40, 6020 Innsbruck)

16.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht das technische Ausbildungszentrum Mitterberghütten (Werksgelände 30, 5500 Mitterberghütten)

19.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht die Rettungsdienststelle des Roten Kreuzes in Villach (Dreschnigstraße 10, 9500 Villach)

+ Freitag, 27. September 2013:

08.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht die Landwehr-Kaserne in St. Michael (Brunn 13, 8770 St. Michael in der Obersteiermark)

11.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht die Firma Kremsmüller (Kremsmüllerstraße 1, 4641 Steinhaus bei Wels)

14.15 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht die Firma Fritz Egger GmbH (Tiroler Straße 16, 3105 Unterradlberg)

20.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht die Polizeiinspektion Nickelsdorf (PI-AGM Nickelsdorf - Grenzübergang Nickelsdorf (ACHTUNG:

neue Adresse!)

+ Samstag, 28. September 2013

11.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann besucht die Feuerwache am Hof (Am Hof 9-10, 1010 Wien)

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss)

