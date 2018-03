"Walther Rode-Preis" 2013 von Medienhaus Wien an "Dossier"

Preis für vorbildlichen Journalismus im Wert von Euro 5.000 wird am Montag, 21. Oktober, im Literaturhaus Wien vergeben.

Wien (OTS) - Das Redaktionsteam von www.dossier.at wird mit dem Walther Rode-Preis 2013 ausgezeichnet. Medienhaus Wien prämiert damit Journalismus, dessen vorbildliche Qualität wissenschaftlich begründbar ist. Das Preisgeld von Euro 5.000 soll Ansporn für neue Projekte sein.

Die jungen Redaktionsmitglieder - Georg Eckelsberger, Matej Kundracik, Fabian Lang, Paul Pölzlbauer, Peter Sim, Florian Skrabal, Sahel Zarinfard - fanden 2012 zusammen. "Dossier" steht seitdem laut Jury für Datentransparenz, Innovation und neue Formen der Kooperation. Ihr unabhängiger, investigativer Datenjournalismus ermächtigt User zum Aufbegehren gegen die Obrigkeit. Die Laudatio ist ab dem Tag der Preisverleihung auf www.rode-preis.at verfügbar.

Der Rode-Preis wird am Montag, 21. Oktober, 18 Uhr im Literaturhaus Wien (Zieglerg. 26a, 1070 Wien) verliehen - in Form eines Buches, das "lenz+ büro für visuelle gestaltung" entworfen hat.

Der Preis wird im Andenken an den österreichischen Rechtsanwalt und Publizisten Walther Rode (1876-1934) vergeben, dem ab 1928 ein weiteres Arbeiten in Österreich unmöglich war. Die Preisträger werden von Medienhaus Wien und seinen Gründungsgesellschaftern ausgewählt (Dr. Andy Kaltenbrunner, Univ-Prof. DDr. Matthias Karmasin, Dr. Daniela Kraus, Univ-Prof. Dr. Alfred J. Noll, Dr. Astrid Zimmermann). 2011 ging der Preis an "Diagonal" (Ö1), 2012 an Ulla Kramar-Schmid und Michael Nikbakhsh ("profil").

