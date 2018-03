FP-Mahdalik/Kasal fordern rasche Sanierung des Sportklub-Platzes

Wie lange soll die Traditions-Sportstätte noch verfallen?

Wien (OTS) - "Auf die FPÖ-Anfrage im Gemeinderat im Jahr 2009, wann denn die Sanierung des desolaten Sportklub-Platzes endlich in Angriff genommen wird, antwortete Bürgermeister Häupl, dass "wir wie immer zu spät dran wären und bereits alles auf Schiene sei". "Nachdem die altehrwürdige Sportstätte in Dornbach auch im Jahr 2013 noch immer vor sich her schimmelt und der feuchte Kabinentrakt unter der "Friedhofstribüne" morbiden Charme verströmt, dürfte es mit dem Wahrheitsgehalt der bürgermeisterlichen Aussage nicht allzu weit her gewesen sein", meinen FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik und FPÖ-Sportsprecher LAbg. Günter Kasal.

Freunde und Mitglieder des Traditionsvereins hatten damals sogar schon private Bauträger für eine Sanierung der Dornbacher Institution gewonnen, offenbar kam und kommt für diese Zwecke aber nur ein stadtnaher Bauträger in Frage. In diesem Zusammenhang soll auch darauf hingewiesen werden, dass schon zahlreiche Sportplatz-Tribünen in Wien mit Steuermitteln aber ohne integrierte Wohnobjekte saniert bzw. neu errichtet wurden.

Es ist daher seitens der Stadt schwer argumentierbar, dass die Heimstätte der "Dornbacher Buam" und damit auch die Zukunft des dreifachen österreichischen Meisters nur gesichert werden kann, wenn ein stadtnaher Wohnbauträger dort Hochpreiswohnungen in Bestlage errichten darf. Die FPÖ wird daher heute im Gemeinderat folgenden Beschlussantrag einbringen:

Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, dass die Stadt Wien die Sanierung des desolaten Sportklub-Platzes endlich in Angriff nimmt, wobei die Errichtung von Wohnobjekten in den zu sanierenden oder neu zu errichtenden Tribünen keine Voraussetzung für die Verfügbarmachung von Steuergeldern sein darf.

"Wer das Dahinsiechen des Traditionsvereins beenden und die Zukunft des Wiener Sportklubs sichern will, darf diesem Antrag seine Zustimmung nicht verweigern", betonen Mahdalik und Kasal. (Schluss)pf/iff

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747