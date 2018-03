Faymann: "Wir wollen Beschäftigung, von der man leben kann"

Auftakt der Österreich-Tour in Vorarlberg - Bundeskanzler besucht alle Bundesländer in drei Tagen

Nenzing (OTS/SK) - Als Auftakt seiner "Österreich-Tour" besuchte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Donnerstag, das Produktionswerk der Firma Liebherr in Nenzing. Die Tour führt ihn in drei Tagen durch alle Bundesländer und beginnt in Vorarlberg. In jedem Bundesland steht ein Betriebsbesuch am Programm, inklusive Nachtschicht bei Rettung und Polizei in Klagenfurt und im Burgenland. ****

"Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz", betonte Bundeskanzler Werner Faymann und damit sei "Österreich besser als alle anderen Länder der EU durch die Krise gekommen und habe heute die geringste Arbeitslosigkeit in Europa. Österreich braucht Stabilität statt Chaos", sagte Faymann und politische Experimente wie Schwarz-Blau-Stronach können nur durch die SPÖ verhindert werden. Die Betriebsbesuche in allen Bundesländern seien ihm besonders wichtig, um den "Respekt gegenüber der regionalen Unterschiede, im gemeinsamen Österreich", und seine Priorität für Jugendbeschäftigung, und Arbeit, von der man leben kann, zu zeigen. "Beschäftigung ist ein Kernthema in unserem Wahlkampf", erklärte der Bundeskanzler und bemerkte: "In europäischen Gremien ist man sich einig, dass Österreich in Sachen Jugendbeschäftigung ein Vorbild ist und darauf bin ich stolz. Wir haben in dieser Sache fünf Jahre stabil und solide gearbeitet, doch es gibt auch in Zukunft noch viel zu tun."

Die Produktionswerke der Firma Liebherr haben 2012 den Staatspreis für Umwelt und Energietechnologie erhalten. Der Betrieb hat auch während der Krise - vor allem in Österreich - expandiert. Liebherr hat rund 1.700 Mitarbeiter, 140 Lehrlinge und die Lehrwerkstatt ist Partner des Ausbildungsfonds. (Schluss) dm

