ORF III mit Christiane Hörbiger im Film "Tafelspitz"

Am 27. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 27. September 2013, ist in ORF III Kultur und Information um 20.15 Uhr Christiane Hörbiger, die in Kürze ihren 75. Geburtstag begeht (alle Details zum ORF-Schwerpunkt unter presse.ORF.at), in dem österreichischen Film "Tafelspitz" zu sehen -eine kulinarische Komödie rund ums Essen und die Liebe von Xaver Schwarzenberger aus dem Jahr 1992. Die junge Lili (Annika Pages) soll auf Wunsch ihrer Mutter (Christiane Hörbiger) einmal den Gschwandnerhof übernehmen. Lili will davon zwar nichts wissen, lässt sich aber schließlich doch auf einen Kompromiss ein: Wenn Lili ein Jahr lang bei ihrer Mutter kochen lernt, kann sie danach die Welt bereisen. Als sie, mit den mütterlichen Kochkünsten bewehrt, für einen reichen Unbekannten kocht, engagiert der sie auf der Stelle, ohne zu wissen, wer sie ist. Doch dadurch entstehen einige Turbulenzen.

In den "Theater & Fernsehlegenden" zeigt ORF III um 21.50 Uhr Thomas Bernhards "Der Ignorant und der Wahnsinnige" in der legendären, weil skandalbehafteten Inszenierung von Claus Peymann von den Salzburger Festspielen 1972. Die Premiere mit Bruno Ganz, Otto Sander und Ulrich Wildgruber sollte die einzige Aufführung in dieser Konstellation bleiben, weil im Zuge der sogenannten Notlichtaffäre alle weiteren Aufführungen abgesagt wurden. Seltener Theatergenuss rund um eine Koloraturprimadonna, deren blinden Vater und einen Arzt in der Extremsituation eines Opernabends und im weiteren Sinn des Lebens.

