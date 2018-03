Umfrage im Auftrag der ING-DiBa: Österreicher sind Fixzinsfans

Wien (OTS) - 47% der Österreicher zeigen großes Interesse an Fixzinskrediten. Sie möchten sich die derzeit geltenden niedrigen Zinsen über die gesamte Laufzeit sichern, so die Ergebnisse der Ipsos-Umfrage der ING-DiBa.

Das Interesse an fixen Kreditzinsen ist weiter hoch. Das gilt vor allem für die Finanzierung von Immobilien - egal, ob Haus oder Wohnung. Aber auch Fixzinsvereinbarungen bei Konsumkrediten erfreuen sich steigender Beliebtheit. Roel Huisman, CEO der ING-DiBa Direktbank Austria, bestätigt diesen Trend: "Bei unseren Konsumkrediten beträgt der Anteil an Fixzinsvereinbarungen derzeit um die 60%."

Vorarlberger haben es am liebsten fix

Ganze 72% der Vorarlberger finden Fixzinskredite besonders interessant. In Kärnten sind es 60%, in Oberösterreich 51% und den geringsten Anteil an Fixzinsfans gibt es in Salzburg - dort sind es aber immerhin noch ganze 42%. Sie alle würden über die gesamte Laufzeit fixieren und damit die absolute Berechenbarkeit der Gesamtkreditbelastung bevorzugen.

Das Fixieren der Zinsen für ein bis drei Jahre finden die Österreicher weniger interessant. Hier wären es 29%, die sich dafür begeistern könnten.

Die variable Verzinsung über die gesamte Laufzeit ist derzeit nur für 15% der Österreicher eine interessante Option.

Konsumkredite für Wohnen und Auto Spitzenreiter

Diejenigen, die einen Kredit in Erwägung ziehen, konzentrieren sich vor allem auf Wohnen und Auto. 62% aller Österreicher würden damit Verbesserungen am Haus oder in der Wohnung vornehmen, in eine neue Küche oder Möbel investieren. Kreditgrund Nummer 2 ist das Auto. Für ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher (27%) ist dies der Grund für einen Konsumkredit. 19% können sich einen neuen Kredit zur Umschuldung vorstellen um alte, teure Kredite zu tilgen. Für 40% ist die Aufnahme eines Konsumkredits aus Prinzip kein Thema.

ING-DiBa bietet günstige Fixzinskredite

Für Auto, Wohnen und andere Konsumwünsche bietet die ING-DiBa Austria besonders günstige Fixzinsvereinbarungen ab 4,3% effektiv p.a. über die gesamte Laufzeit. Damit belegt Österreichs größte Direktbank nicht nur Platz 1 der günstigsten Kreditangebote laut Bankenrechner der Arbeiterkammer, sondern bietet mit den Fixzinsen über die gesamte Laufzeit ein stark nachgefragtes und von österreichischen Banken kaum angebotenes Produkt.

Über die Umfrage

Die Umfragedaten sind Teil der ING International Survey (IIS), einer Studienserie, die im Auftrag der ING Group regelmäßig verschiedene Aspekte rund um die Themen "Umgang mit und Wissen über Geld" beleuchtet. Für die Umfrage wurden vom Institut Ipsos online in 12 Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Spanien, Türkei) knapp 12.000 Personen ab 18 Jahren befragt.

Über die ING-DiBa Austria

Die ING-DiBa Direktbank Austria www.ing-diba.at ist mit 514.000 Kunden und Retail Balances (Summe aus Einlagen von Privatkunden, Krediten an Privatkunden sowie verwaltetem Depotvolumen - Stand 12/2012) von 7,3 Mrd. Euro die klare Nummer 1 unter den Direktbanken. Mit ihrer Produktstrategie setzt sie auf ein konzentriertes Portfolio an einfachen Produkten aus den Bereichen Sparen, Kredit und Fonds. Mit 140 Mitarbeitern am Standort Wien Galaxy Tower ist die Direktbank rund um die Uhr über Telefon, Post und Internet erreichbar. Der Fokus auf Digital Banking bringt enorme betriebswirtschaftliche Vorteile, die an die Kunden in Form besserer Konditionen weitergegeben werden.

Die ING-DiBa Austria ist die österreichische Niederlassung der ING-DiBa AG Deutschland. Für österreichische wie auch deutsche Kunden gilt die gesetzliche Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Darüber hinaus ist die ING-DiBa AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen, mit derzeit bis zu 1,48 Milliarden Euro pro Kunde.

Rückfragen & Kontakt:

Pia Kain

Corporate Communications

ING-DiBa Direktbank Austria

Galaxy Tower, Praterstraße 31, 1020 Wien

Telefon: 01/68000 - DW 50181

E-Mail: pia.kain @ ing-diba.at

www.ing-diba.at