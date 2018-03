Haubner zu AMS-SPÖ-Postenschacher: Wiens SPÖ-Vizebürgermeisterin Brauner wollte sich an AMS-Mitteln bedienen

Zeugin Claudia Finster zitiert Brauner: "Wir sind beide Frauen und beide bei der SPÖ, da muss doch was machbar sein" - Selbstbedienungs-Mentalität typisch für SPÖ-Skandal-Politik

Wien, 26. September 2013 (OTS) - Die ehemalige Chefin des AMS-Wien, Claudia Finster, sagte unter Wahrheitspflicht aus, dass Wiens SPÖ-Vizebürgermeisterin Brauner mehrmals politischen Druck auf sie ausübte, um an AMS-Gelder zu kommen: "Wir sind beide Frauen und beide bei der SPÖ - da muss doch was machbar sein", so der skandalöse Wortlaut Brauners, der im "Kurier" zitiert wurde. "Was soll das bedeuten, Frau Brauner? Das ist wohl absolut falsch verstandene Frauen-Solidarität, wenn weibliche Führungskräfte aufgefordert werden, für die SPÖ Gesetze zu umgehen und Mittel für Arbeitslose für parteipolitische Zwecke umzuleiten. Diese freche Selbstbedienungs-Mentalität ist anscheinend typisch für die Skandal-Politik der Marke SPÖ", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, der endlich eine Stellungnahme Brauners zu ihrer Vorgangsweise fordert. ****

Brauner kam mit ihrem politischen Druck erst nicht durch. Die erstgereihte Kandidatin für den AMS-Wien-Chefposten, Inge Friehs, und ihre Vorgängerin, Claudia Finster, hielten den unseriösen Aufforderungen Brauners stand. Folge dieses AMS-SPÖ-Postenschacher-Skandals: Brauner intervenierte mit Erfolg bei ihrem Kollegen, Sozialminister Hundstorfer, gegen Inge Friehs, obwohl sie die am besten qualifizierte Kandidatin war. Anstatt von Friehs wurde dann die letztgereihte, der SPÖ-Wien aber genehmste Bewerberin, Petra Draxl zur AMS-Chefin in Wien bestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich