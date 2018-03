Mitterlehner: Tourismus-Erfolge nicht mit neuen Steuern gefährden

Gästerekord und Nächtigungs-Plus in bisheriger Sommersaison - Aufwärtstrend nicht mit neuen Steuern und Belastungen gefährden, sondern Betriebe als Partner unterstützen

Wien (OTS/BMWFJ) - "Das Urlaubsland Österreich bleibt auch in einer weltweit schwierigen Wirtschaftslage auf Erfolgskurs, wie der neue Besucherrekord und das Nächtigungs-Plus im Sommer zeigen. Damit stützt der Tourismus die Konjunktur und sichert Wachstum und Arbeitsplätze im Land", sagt Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner zu den am Donnerstag unmittelbar vor dem morgigen Welttourismustag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria. "Unsere Tourismusbetriebe setzen erfolgreich auf Qualitätstourismus und bewältigen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern auch extreme Herausforderungen wie das Hochwasser. Auf diesem Weg unterstützen wir sie auf allen Ebenen als Partner und sind daher auch klar gegen neue Steuern, wie sie jetzt der Koalitionspartner einführen will. Gerade die vielen mittelständischen Tourismusbetriebe wären davon besonders betroffen, nicht zuletzt würden Unternehmensnachfolgen zusätzlich erschwert", betont Mitterlehner.

Von Mai bis August erreichte die Zahl der Ankünfte mit 14,3 Millionen (plus drei Prozent) einen neuen Höchstwert, während die Nächtigungen um 1,5 Prozent auf 49,5 Millionen gestiegen sind. Auch die Übernachtungen der deutschen Gäste sind um 1,9 Prozent gewachsen. "Unsere wichtigste Gästegruppe hält uns nicht nur die Treue, sondern kommt mit über 4,3 Millionen Ankünften sogar wieder deutlich öfter zu uns", betont Mitterlehner. "Das Hochwasser hat zwar die Entwicklung im Mai und Juni getrübt, im Sommerverlauf konnte Österreich aber seine Position als Top-Tourismusdestination festigen. Entscheidend dazu beigetragen hat nicht nur das gute Wetter, sondern auch die Imagekampagne der Österreich Werbung im In- und Ausland", so Mitterlehner. Insgesamt hat allein die Österreich-Werbung heuer rund 25 Millionen Euro in die Bewerbung des Sommers investiert, darunter auch die nach dem Hochwasser lancierte Sonderkampagne Jetzt.Österreich. "Zusätzlich unterstützen wir die Touristiker finanziell bei der Beseitigung der Schäden durch spezielle Förderungen", erläutert Mitterlehner.

Welttourismustag zum Thema "Tourismus und Wasser"

Mitterlehner forciert auch das Thema "Tourismus und Wasser" des morgen, Freitag, begangenen Welttourismustages der UNWTO. Österreich hat schon vor Jahrzehnten erkannt, wie wichtig die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit für den heimischen Tourismus sind. Mitterlehner: "99,6 Prozent unserer Seen und Flüsse erfüllen die hohen Qualitätsvorgaben der Europäischen Union für Badegewässer. Diese Qualität ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im harten internationalen Wettbewerb und schlägt sich gerade im Sommer positiv zu Buche."

