Fachverband UBIT: Österreich braucht IKT-Strategie

Obmann Harl: "Politik muss einen digitalen Masterplan vorlegen und diesen dann möglichst rasch umsetzen"

Wien (OTS/PWK672) - Die IKT-Branche ist mit einem jährlichen Produktionswert von bis zu 31 Milliarden Euro und einer Wertschöpfung von 15 Milliarden Euro wesentlicher Wachstumstreiber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Vor allem IT-Dienstleistungen werden seit Jahren von immer mehr österreichischen Unternehmen in Anspruch genommen, zuletzt mit einem Umsatzplus von 8,6 Prozent auf 15,42 Milliarden Euro im Jahr 2012. Österreich fällt allerdings bei vielen Standortfaktoren zurück, während vergleichbare Länder wie Schweden und Schweiz - etwa in der Wettbewerbsfähigkeit - weiter Richtung Spitze marschieren.

Fachverband UBIT fordert IKT-Strategie

Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT (kurz: UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sieht akuten Handlungsbedarf für die zukünftige Regierung: "Obwohl wissensbasierte Dienstleistungsbetriebe ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind, fehlen langfristige Strategien für die IT bzw. IKT. Wenn die zukünftige Regierung nicht mit visionären und wachstumsfördernden sowie standortstärkenden Maßnahmen reagiert, setzen wir mittelfristig die Zukunftsfähigkeit Österreichs und unseren Wohlstand aufs Spiel."

Hoher Digitalisierungsgrad sichert Wirtschaftsstandort

Während Österreich im E-Government und E-Billing - ab 2014 erfolgen rund 2 Millionen Rechnungen pro Jahr an die Verwaltung digital - zu den Vorreitern gehört, belegt Österreich im Networked Readiness Index aktuell nur den 19. Rang und hinkt bei den digitalen Standortfaktoren international deutlich hinterher. Laut der Strategieberatung Booz & Company könnte aber bereits ein um 10 Prozent höherer Digitalisierungsgrad eines Landes eine um 0,8 Prozent niedrigere Arbeitslosenquote und eine um 6,4 Prozent stärkere Innovationsneigung verursachen.

IKT-Verantwortlicher auf Regierungsebene

Digitale Standortfaktoren wie die flächendeckende Verfügbarkeit von IKT- und Breitbandinfrastruktur oder E-Government sind daher heute entscheidend für das Wachstum und den Wohlstand eines Wirtschaftsstandortes. Denn sie sind als Querschnittsfaktoren für alle Branchen lebensnotwendig - oder anders gesagt: Ohne IT gibt es keine Energieversorgung, kein funktionierendes Straßennetz oder keinen Flugverkehr.

"In der nächsten Regierung brauchen wir daher Politiker, die Österreich mit Verantwortung in die digitale Zukunft führen. Ich fordere eine klare österreichische IKT-Strategie, deren rasche Umsetzung samt Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Standortfaktoren und einen Verantwortungsträger auf Regierungsebene", betont Alfred Harl.

Der Fachverband Unternehmensberatung und IT

Mit mehr als 61.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Weitere Informationen auf http://www.ubit.at (JR)

