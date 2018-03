Steindl: ÖVP steht auch nach Wahlen zu ihren Aussagen

ÖVP-Abgeordneter verweist auf Studie - ÖVP hat 61 Prozent ihrer Wahlversprechen umgesetzt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Österreich steht heute gut da. Wir alle können stolz auf dieses Land sein, das zu jenen Ländern mit der höchsten Wirtschaftsleistung, der geringsten Arbeitslosenrate, der höchsten Sozialquote und den geringsten Einkommensunterschieden in Europa gehört. Dass Österreich so gut durch die Krise gekommen ist, liegt auch an den zahlreichen Maßnahmen dieser Regierung, nicht zuletzt vor allem jener der Volkspartei. Der ÖVP ist es gelungen, ihre Wahlversprechen vorrangig durchzusetzen. Das stellte heute, Donnerstag, ÖVP-Abg. Konrad Steindl fest.

Steindl verwies in diesem Zusammenhang auf eine Untersuchung der Universität Wien hinsichtlich der Wahlversprechen durch die Koalition in den Jahren 2008 bis 2013. Laut Studie hat die Bundesregierung 55 Prozent ihrer Versprechen zumindest teilweise erfüllt, wobei die ÖVP - im Gegensatz zur SPÖ - 61 Prozent ihrer Wahlversprechen umsetzen konnte. "In diesem Sinne können sich die Wählerinnen und Wähler auch diesmal darauf verlassen, dass die ÖVP zu ihren Aussagen steht und auch nach dem Wahlkampf daran geht, ihre Ziele zügig umzusetzen. Michael Spindelegger ist der Garant für die Umsetzung der ÖVP-Ziele:

Entfesselung der Wirtschaft, 400.000 neue Arbeitsplätze, Senkung der Lohnnebenkosten, mehr Netto vom Brutto und Schutz des Eigentums vor dem Staat. Er ist der richtige Bundeskanzler für Österreich", schloss der ÖVP-Abgeordnete.

