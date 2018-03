Darabos: "Spindelegger ist ein Schüssel ohne Mascherl, aber mit der gleichen Masche"

ÖVP und FPÖ zielen voll auf Neuauflage der Chaoskaliton ab - Nur gestärkte SPÖ kann Schwarz-Blau-Stronach verhindern

Wien (OTS/SK) - "Es ist inzwischen ganz offensichtlich, dass ÖVP und FPÖ auf eine Neuauflage von Schwarz-Blau mit Frank Stronach als Mehrheitsbeschaffer abzielen", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. FPÖ-Obmann Strache hatte gestern im Ö1-"Klartext" nicht ausgeschlossen, einen ÖVP-Kandidaten zum Kanzler zu machen, selbst dann, wenn die FPÖ die ÖVP überholen sollte. "Spindelegger sagt, er tritt als Dritter zurück, und die FPÖ spielt den Steigbügelhalter für die ÖVP - all das hatten wir schon einmal. Spindelegger ist ein Schüssel ohne Mascherl, aber mit der gleichen Masche", machte Darabos deutlich. ****

Dass ÖVP-Obmann Spindelegger keine Sekunde zögern würde, seinen Kanzlertraum mit Hilfe der Strache-FPÖ - samt kanadischem Milliardär als Anhängsel - zu erfüllen, daran bestehe kein Zweifel. "Spindelegger hält sich alle Koalitionsoptionen offen, da kann die FPÖ rechte Hetze betreiben, wie sie will. Und mit ihren Angriffen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihren Privatisierungswünschen ist die ÖVP mit Frank Stronach voll auf einer Linie. Da würde offenbar zusammenkommen, was zusammengehört." Umso wichtiger sei es, dass die SPÖ gestärkt aus dieser Wahl hervorgeht. "Nur mit einer starken Sozialdemokratie wird verhindert, dass es zu einem Chaosexperiment aus Schwarz-Blau-Stronach kommt. Werner Faymann ist der Garant dafür, dass Österreich auch in den kommenden Jahren erfolgreich regiert wird - er ist der beste Bundeskanzler für unser Land." (Schluss) ps/mb

