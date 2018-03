VP-Juraczka ad Baxant: Sind Sie des Volkes überdrüssig?

Aussagen des Mariahilfer SP-Parteiobmannes zeugen von erschreckendem Demokratieverständnis

Wien (OTS) - "Viel besser hätte man das demokratiepolitische Defizit in Reihen der SPÖ Wien nicht beschreiben können", so ÖVP Wien-Obmann Stadtrat Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion auf die Aussagen von Peko Baxant im heutigen "Standard".

"Der Mariahilfer SPÖ-Parteiobmann und Gemeinderat sagt sehr deutlich, was er von einer verstärkten Einbindung der Bevölkerung hält: Nämlich nicht das Geringste", so Juraczka.

Die Aussagen des SPÖ-Vertreters stünden für sich, argumentiert der Wiener ÖVP-Obmann weiter: "Wenn jemand Volksbefragungen als demokratiepolitischen Rückschritt bezeichnet und dieses direktdemokratische Instrument abschaffen will, dann fürchtet er sich offensichtlich vor direkter Demokratie und damit vor dem Volk, das er als Abgeordneter eigentlich vertreten sollte", so Juraczka.

Dass Baxant just Parteiobmann in Mariahilf ist, passt laut Juraczka "perfekt ins Bild": "Rot-Grün in Wien steht für Verweigerung von Bürgerbeteiligung. Das war beim Parkpickerl so, als man 150.000 Unterschriften einfach ignoriert hat und das ist auf der Mariahilfer Straße so, wo man nach wie vor nicht gewillt ist, den Anwohnern ein Recht auf Mitsprache einzuräumen", so der Wiener ÖVP-Obmann abschließend.

