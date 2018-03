NÖGKK: Balance für Körper, Geist & Seele

Schwerpunkttag für die mentale Gesundheit in Maria Enzersdorf

St. Pölten (OTS) - Psychische Erkrankungen sind in den letzten Jahren alarmierend angestiegen. Jede(r) Vierte ist im Laufe seines Lebens davon betroffen. Doch nach wie vor handelt es sich um ein Tabuthema -viele ignorieren ihre Beschwerden und nehmen keine Hilfe in Anspruch. Laut WHO werden bis zum Jahr 2020 Depressionen an zweiter Stelle der Krankheitsstatistiken (nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen) stehen.

Wege zur ganzheitlichen Entspannung und Balance kann man beim Aktionstag "Mentale Gesundheit" der NÖ Gebietskrankenkasse am 5. Oktober 2013 im Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf kennen lernen. Am Programm stehen Vorträge von Top-Medizinerinnen und -medizinern sowie verschiedene Workshops - etwa Yin Yoga, Atementspannung, Achtsamkeitsübungen und Fantasiereisen. Bei Schönwetter finden meditative und mentale Schnupperkurse im Schlossgarten statt. Darüber hinaus werden Biofeedback-Messungen, Burnout-Screenings, ein Mental-Parcours, Shiatsu und WingTsun angeboten. Zahlreiche Info- und Beratungsstände runden das Programm ab. Eintritt frei!

Nähere Informationen erhalten Interessierte im NÖGKK-Service-Center Mödling unter der Tel.-Nr. 050899-1454 oder unter www.noegkk.at.

"Balance für Körper, Geist & Seele" - Schwerpunkttag für die mentale

Gesundheit



Datum: 5.10.2013, 09:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Schloss Hunyadi

Schlossgasse 6, 2344 Maria Enzersdorf



Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at