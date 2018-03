"VERA - bei ..." am 28. September

Vera Russwurm zu Gast bei Spitzenkoch Johann Lafer

Wien (OTS) - Zu Gast bei den Stars - das ist Talkqueen Vera Russwurm in ihrer neuen Sendung "VERA - bei ..." samstags im zweiten Hauptabend von ORF 2. Nach dem erfolgreichen Start besucht sie in der zweiten Ausgabe am 28. September 2013 um 22.00 Uhr den steirischen Starkoch Johann Lafer in seinem Domizil in Deutschland. Gemeinsam mit seiner Frau Silvia und engen Freunden, darunter Eckart Witzigmann, zeigt sich der Erfolgsmann auch von seiner ganz privaten Seite. Vera erfährt außerdem am eigenen Leib, warum der bodenständige und alles andere als abgehobene Spitzenkoch des Öfteren zu Höhenflügen der besonderen Art ansetzt.

"VERA - bei ..." Johann Lafer am 28. September um 22.00 Uhr in ORF 2

Der derzeit begehrteste und erfolgreichste Fernsehkoch im deutschen Sprachraum, der gebürtige Steirer Johann Lafer, lädt Vera Russwurm in sein Heim ins deutsche Guldental bei Frankfurt, wo er mit Ehefrau Silvia und den beiden Kindern im ehemaligen Pfarrhaus lebt. Zu Johann Lafers Geburtstag haben sich dort auch dessen enger Freund Eckart Witzigmann ("Koch des Jahrhunderts") und drei weitere Freunde eingefunden. Es rennt der Schmäh, andererseits wird auch über das Leben philosophiert und über die Höhen und Tiefen des erfolgsverwöhnten Steirers. Zudem hebt der Spitzenkoch mit Vera in seinem privaten Hubschrauber ab, um ihr die Schönheiten des UNESCO-Welterbes Mittelrhein zu zeigen, das direkt vor seiner Haustüre liegt.

In den kommenden Wochen stattet Vera unter anderem Opus und den Rosenheim-Cops einen Besuch ab. "VERA - bei ..." ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video on Demand abrufbar.

