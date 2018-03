DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN / Ab 19. Dezember 2013 im Kino

Der Tyrannosaurus Rex muss sich warm anziehen: Jetzt erobert der Pachyrhinosaurus die Kino-Leinwand. Seit Jahrzehnten bestimmt der gruselige Tyrannosaurus Rex die Kinderzimmer und macht sich als Urzeitmonster aller Namen Ehre. Jetzt wird es Zeit für einen neuen Star am Dinosaurier-Himmel, denn nun kommt Patchi. Der kleine, pflanzenfressende Dinosaurier aus der Gattung Pachyrhinosaurus ist der Held im Animationshighlight DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN, das am 19. Dezember in die Kinos kommt. Das erste Mal in der Filmgeschichte erleben kleine und große Zuschauer die Welt der Dinosaurier vor 70 Millionen Jahren so realistisch wie nie zuvor.

Patchi nimmt uns mit auf eine unglaubliche Reise durch eine längst vergangene Welt. Zusammen mit seinem besten Freund, dem Vogel Alex, erlebt er so manch spannendes und gefährliches Abenteuer inmitten von prähistorischen Lebewesen und Landschaften, wie wir sie realitätsnaher im Kino noch nie erlebt haben. Patchi wächst auf, wird der Anführer seiner Herde und kämpft um seinen Platz in der urzeitlichen Welt. Neben Alex begleiten ihn dabei auch das hübsche Pachyrhinosaurus-Weibchen Juniper, Patchis heimliche Liebe, und sein großer Bruder Scowler, der im Laufe der Zeit immer mehr zu Patchis schärfstem Konkurrenten wird.

Regie führte Neil Nightingale, der bereits als Produzent zahlreiche Dokumentationen ("Unser Leben", "Wächter der Wüste") ins Kino brachte. Durch die Kombination aus realen Landschaften und lebensecht animierten Dinosauriern schafft dieses 3D-Erlebnis einen unvergleichlichen Einblick in die faszinierende Welt der prähistorischen Geschöpfe.

DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN knüpft an den Welterfolg der BBC-Dokumentationsserie "Walking With Dinosaurs" an. Weiterentwickelt zu 3D wird der Ausflug in die Vergangenheit der Erde zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

