AK-Treibstoffpreismonitor 2: Große Preisunterschiede bei Heizöl

Preise für Heizöl ziehen wieder an - ein Vergleich lohnt sich

Wien (OTS) - Heizen wird teurer. Das zeigt die aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer unter 188 Heizölhändlern und 33 Tankstellen in ganz Österreich. Festgestellt wurden dabei auch große Differenzen bei den Heizölpreisen - sowohl zwischen den jeweiligen Bundesländern als auch innerhalb der einzelnen Bundesländer.

Die aktuelle Erhebung des AK-Preismonitorings zeigt, dass die Heizölpreise nach einem leichten Rückgang in den vergangenen drei Quartalen nun wieder gestiegen sind. Im Durchschnitt kostete ein Liter Heizöl bei einer Menge von 3000 Liter zuletzt 0,971 Euro. Das sind knapp sechs Cent mehr als noch im Juni, aber immerhin rund fünf Cent weniger als vor einem Jahr.

Wird eine größere Menge bezogen, so ist der Literpreis in der Regel deutlich günstiger. Je nach Bundesland gibt es bei einem Bezug von 3000 Liter Heizöl einen Preisnachlass von sechs Prozent (Tirol) bis zu 13 Prozent (Salzburg und Steiermark).

Die Preise nach Bundesländern unterscheiden sich je nach Menge im Durchschnitt um zwei Cent (3000 Liter) bis zu sechs Cent pro Liter (3000 Liter). Die Differenz ist aber besonders innerhalb der Bundesländer beträchtlich: So beträgt der Preisunterschied bei kleineren Mengen (500 Liter) bis zu 28 Prozent oder 27 Cent pro Liter (Oberösterreich). Aber auch bei größeren Mengen (3000 Liter) sind die Unterschiede mit bis zu 24 Prozent oder zwölf Cent pro Liter (Niederösterreich) beträchtlich.

Vergleichen lohnt sich jedenfalls, bedeutet doch eine Preisdifferenz von 5 Cent bei 3000 Litern Heizöl bereits eine Ersparnis von 150 Euro!

Die AK rät daher:

+ Vergleichen Sie die Preise bei den Heizölhändlern. Die AK Oberösterreich, die AK Kärnten und die AK Steiermark veröffentlichen wöchentliche Preiserhebungen.

http://media.arbeiterkammer.at/ooe/konsument/preisvergleiche/PV_Heizo

el.pdf

http://kaernten.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/energie/

Heizoel-Barometer.html

http://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/Konsumentens

chutz/energie/Heizoel.html

+ Lassen Sie sich den vereinbarten Preis gleich bestätigen. Denn manche Unternehmen verlangen den Preis, der am Liefertag gilt und nicht jenen, der am Bestelltag gültig war. So wird der Heizölkauf aber unter Umständen teurer.

+ Bestellungen größerer Heizölmengen sind günstiger. Auch die Lieferpauschale fällt weniger stark ins Gewicht.

