43. Wiener Gemeinderat (1)

Fragestunde

Wien (OTS) - Die 43. Sitzung des Wiener Gemeinderates begann am Donnerstag um 09.00 Uhr wie gewohnt mit der Fragestunde.

Die erste Anfrage stellte GR Mag. Alexander Neuhuber (ÖVP) an Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner (SPÖ). Er wollte wissen, ob das reguläre Arbeitsmarktbudget der Stadt "signifikant" erhöht werde. Brauner wollte eine solche Erhöhung weder ausschließen noch bestätigen. Vielmehr gelte es, sich den Herausforderungen flexibel anzupassen. Ihre Politik sei vom Grundsatz "Investieren und Reformieren" geprägt. Durch eine Zentralisierung der Verwaltung konnte zum Beispiel die Effizienz des Wiener ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff) gesteigert werden. So habe der waff trotz gleichbleibenden Budgets mehr Aktivitäten setzen können. Wien habe aber ein "Qualifikationsproblem", sagte Brauner. Über 50 Prozent der Arbeitslosen in Wien hätten nur einen formalen Pflichtschulabschluss. Daher werde gezielt in Ausbildung investiert. Brauner nannte den "Qualifikationsplan 2020" als eine wichtige Maßnahme. Generell dürfe man die Thematik aber nicht auf den waff reduzieren. 2013 seien insgesamt 188 Millionen Euro in arbeitsmarktpolitische Initiativen geflossen; dazu gehörten unter anderem der Pflegebereich und die Mobilität, konkret der Ausbau der U-Bahn-Linie U2.

Die zweite Anfrage kam von GR Anton Mahdalik (FPÖ). Er wollte von Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou (Grüne) wissen, wie viel Geld aus dem Zentralbudget im Jahr 2013 für den Bau neuer Radfahranlagen aufgewendet werde. 4,7 Millionen Euro, antwortete Vassilakou. Dazu kämen rund 4 Millionen Euro für Verkehrsflächen rund um den neuen Hauptbahnhof. Die verschiedenen Zusatzfragen behandelten das Thema Radverkehr in der Fußgängerzone Mariahilfer Straße. Eine diesbezügliche Entscheidung kündigte Vassilakou für den diesjährigen Oktober an.

Die dritte Anfrage stellte GRin Katharina Schinner (SPÖ) an Stadträtin Mag.a Ulli Sima (SPÖ). Sie betraf den Status des Kanalnetzausbaues und des Überflutungsschutzes in Simmering. Würde das Kanalnetz auf "100-jährige Regenereignisse" ausgelegt werden, "hätten wir Kanäle so dick wie U-Bahn-Schächte", sagte Sima. Umso wichtiger sei es, Speicherbecken als Schutz zu errichten. Derzeit sei ein Speichervolumen von 86 Millionen Litern Regenwasser gewährleistet, 28,5 Millionen davon allein im neuen Speicherbecken Simmering. Sima nannte das ein "schönes, abgerundetes Projekt". Im Übrigen seien 99,3 Prozent der Wiener Haushalte an das Kanalnetz angeschlossen. (forts.) esl/lit

