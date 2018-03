AK-Treibstoffpreismonitor 1: Spritpreise steigen wieder

Wien (OTS) - "Die AK-Treibstoffpreisanalyse bei 1.572 Tankstellen in Österreich zeigt sowohl bei Eurosuper als auch bei Diesel steigende Preise und sehr große Preisdifferenzen. Vergleichen zahlt sich also aus!", so AK Experte Josef Thoman. "Im Vergleich zum September des Vorjahres sind die Spritpreise zwar gesunken, gegenüber dem vergangenen Quartal haben sie jedoch wieder angezogen." Bei den Autobahntankstellen könne von Wettbewerb keine Rede sein. "Bereits zum wiederholten Male beobachtet die AK nicht nur saftige Aufschläge, sondern auch einheitliche Preise."

Nach einer leichten Preisentspannung im letzten Quartal, ziehen die Preise wieder an. Im Vergleich zum Vorquartal ist Eurosuper nun um 1,6 Prozent (2,3 Cent pro Liter) und Diesel um 3,6 Prozent (4,7 Cent pro Liter) teurer geworden. Gegenüber dem Vorjahr kam es dennoch zu einem Preisrückgang von minus 8,1 Prozent (Eurosuper) bzw. minus 5,2 Prozent bei Diesel. "Das Preisniveau ist aber nach wie vor sehr hoch. Ein Liter Diesel kostet derzeit im Durchschnitt 1,387 Euro pro Liter. Vor drei Jahren, im September 2010, waren es 1,122 Euro pro Liter. Eine 50-Liter-Tankfüllung kostet damit heute um ein Viertel oder 13 Euro mehr als noch vor drei Jahren", rechnet Thoman vor.

An den Autobahntankstellen müssen AutofahrerInnen weiterhin mit deutlichen Aufschlägen rechnen. Eurosuper ist um 10,6 Prozent und Diesel um 12 Prozent teurer. Wie bereits im vergangenen Quartal musste die AK zudem feststellen, dass es auf der Autobahn praktisch keine Preisunterschiede zwischen den Tankstellen gibt. Sowohl bei Diesel als auch bei Eurosuper verlangten über 90 Prozent der Tankstellen denselben Preis. Dieser betrug zuletzt 1,579 Euro pro Liter bei Eurosuper und 1,599 Euro bei Diesel. "Die vier betroffenen Tankstellenbetreiber OMV, ENI, Shell und BP sind offenbar nicht gewillt, sich gegenseitig mit niedrigen Preisen Konkurrenz zu machen", sagt Thoman.

"Saftig sind die Preisunterschiede auch zwischen dem Osten und Westen Österreichs", betont Thoman. Im Vergleich zum günstigsten Bundesland Oberösterreich zahlen die AutofahrerInnen in Tirol für Eurosuper um 6 Cent pro Liter mehr. Diesel ist in Vorarlberg am teuersten, er kostet hier 3,2 Cent pro Liter mehr als in Oberösterreich. Vergleichsweise günstig getankt werden kann in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und in Wien. Auch innerhalb der Bundesländer sind die Differenzen beträchtlich. Allein in Wien beträgt der Preisunterschied zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle bei Diesel über 19 Prozent und bei Eurosuper über 18 Prozent. "Grundsätzlich tankt man am Vormittag um 2,2 Cent pro Liter (Eurosuper) bzw. 2,4 Cent pro Liter (Diesel) günstiger als am Nachmittag", erklärt Thoman.

AK Tipps:

+ Wenn möglich, meiden Sie Autobahntankstellen.

+ Vergleichen Sie die Preise, bevor Sie wegfahren. Im Ausland ist es noch teurer!

+ Die günstigsten Tankstellen können Sie schnell mit dem Spritpreisrechner der E-Control (www.spritpreisrechner.at) finden.

SERVICE: Die AK Treibstoffpreis-Analyse unter www.arbeiterkammer.at (Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Katharina Nagele

Tel.: (+43-1) 501 65 2678

katharina.nagele @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at