Aktuelle österreichweite Studie: Jugendliche beim Essen sehr traditionell!

Wien (OTS) - Eine aktuelle, repräsentative Marketagent.com Studie hat sich intensiv mit dem Thema Essverhalten der österreichischen Jugendlichen beschäftigt.

Die österreichischen Jugendlichen haben ein sehr traditionelles Essverhalten und auch ihre Vorstellungen zur Ernährung sind theoretisch sehr gesund und wertvoll. In der Praxis sieht es dann aber oftmals anders aus, hier wird von den Jugendlichen sehr oft zu den vermeintlich einfach verfügbaren Snacks gegriffen, die leider auch oftmals ungesund sind. Die beliebtesten Snacks sind Obst und Schokoriegel bei den weiblichen und Kebab und Pizza bei den männlichen Jugendlichen. Für 92% der österreichischen Jugendlichen hat Brot einen großen Stellenwert in ihrer Ernährung. "Diese Ergebnisse zeigen uns die enorme Bedeutung und auch die Begehrlichkeit von Brot in unserer Gesellschaft, erstaunlicherweise auch bei den Jugendlichen. Das ist aus meiner Sicht sehr unerwartet, denn die letzten Jahre waren eher geprägt von einem sehr kritischen Umgang mit Kohlenhydraten und das Brot wurde oftmals als Verursacher von Gewichtsproblemen klassifiziert. Anhand dieser Ergebnisse sehen wir aber, dass das archaischste aller Lebensmittel einen sehr hohen Stellenwert bei uns Österreichern hat!" so Mag. Schwabl zu den Ergebnissen.

