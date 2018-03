Stadler: Wohnen muss für alle Menschen leistbar sein

SPÖ NÖ will Sozialen Wohnbau weiter forcieren

St. Pölten (OTS) - "Wohnen darf nicht zur sozialen Frage werden, sondern muss für alle Menschen in unserem Land leistbar sein. In den vergangenen Jahren ist der Mietpreis deutlich stärker als die Inflation gestiegen. Um dem entgegenzuwirken, soll das Angebot mit geförderten Wohnungen erhöht sowie der Mietzins und Befristungen im privaten Mietbestand beschränkt werden", reagiert der SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende Mag. Matthias Stadler auf aktuelle Aussagen von Michael Landau.

Die Forderungen der Caritas würden sich mit den Vorhaben und vorgeschlagenen Maßnahmen der SPÖ decken, so Stadler, der sich freut, einen prominenten Unterstützer gefunden zu haben: "Neben dem Ausbau von geförderten Wohnungen muss die Wiedereinführung des Sozialen Wohnbaus angedacht werden, denn oft können sich die Menschen den geförderten Wohnbau - mit Eintrittsgeld von 25.000 bis 30.000 Euro -nicht mehr leisten, dieser Beitrag ist für viele ArbeitnehmerInnen immer noch zu hoch." Die Mittel dafür sollen durch die Zweckwidmung der Wohnbaugelder hereinkommen.

Der Caritas-Chef habe auch angesprochen, dass vor allem für junge Menschen Wohnen, und damit der Schritt in ein selbständiges Leben, oft nicht leistbar sei. Stadler, der auch Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten ist, hat hier bereits ein Projekt initiiert, um dieser Entwicklung gegenzusteuern: "Baubeginn für 'Junges Wohnen' soll im Frühjahr des nächsten Jahres sein, 2015 sollen die kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Wohnungen bezugsfertig sein." In St. Pölten entstehen so 24 Wohneinheiten - als Vorbild für ganz Niederösterreich - Nachahmer gibt es bereits in Gmünd und Traisen, in Leopoldsdorf ist ein Generationenwohnhaus in Planung, bei dem sowohl betreutes Wohnen, als auch leistbare Wohnungen für junge Menschen angeboten werden sollen.

