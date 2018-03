AVISO: 2.10.2013, 10:00 Uhr: Einladung zur Caritas Bildungs-Pressekonferenz

Küberl und Landau: "Egal, wie die nächste Regierung aussieht - als dringendes Pflichtprogramm fordern wir eine Bildungsreform, die allen Kindern gerecht wird!"

Wien (OTS) - Bildung hat konkrete Auswirkungen auf die Lebenssituation von Menschen: Je geringer ihre Bildung, desto höher die Armutsgefahr. Während 21 Prozent der PflichtschulabsolventInnen armutsgefährdet sind, sind es nur 9 Prozent der Personen mit Lehre, mittlerer Schule oder Matura. Doch Bildungsarmut wird in Österreich nach wie vor vererbt und geht einher mit materieller Not. Das heimische Schulsystem bietet Chancengerechtigkeit nur am Papier. Und dass seit Jahren Streitereien den Schauplatz Bildung dominieren, hilft da keineswegs weiter. Zu viele Jahre zogen in der Bildungsfrage ungenützt ins Land. Zu viele Reformversuche scheiterten bereits im Ansatz kläglich.

Die Caritas fordert daher ein Gesamtkonzept Bildung, in dem das Kind, seine Entwicklung und seine Zukunftsperspektiven im Mittelpunkt stehen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentieren Caritaspräsident Franz Küberl und Caritasdirektor Michael Landau konkrete Reformvorschläge, die von der nächsten Bundesregierung so rasch wie möglich umzusetzen sind. Unter anderem geht es dabei um eine verbesserte Frühforderung im Elementarbereich sowie um die Frage nach flächendeckenden Angeboten im Bereich ganztägiger Schulformen. "Die neue Regierung steht und fällt mit einer Bildungsoffensive!", sind sich Küberl und Landau einig.

Wann: Mittwoch, 2. Oktober 10:00 Uhr

Wo: CarBiz - Caritas Bildungszentrum am Campus,

Alser Straße 4, Hof 1, 1.17 im Durchgang,

1090 Wien,

Mit: Caritas-Präsident Franz Küberl,

Caritasdirektor der Erzdiözese Wien Michael Landau

Rückfragehinweis:

Margit Draxl , Pressesprecherin Caritas

Tel: 01/488 31 - 417 bzw. 0664/82 66 920

Martin Gantner, Pressesprecher Caritas Wien

Tel: 01/87812-221 bzw. 0664/88 952 760

AVISO: 2.10.2013, 10:00 Uhr: Einladung zur Caritas

Bildungs-Pressekonferenz



Mit:Caritas-Präsident Franz Küberl, Caritasdirektor der Erzdiözese

Wien Michael Landau



Datum: 2.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

CarBiz - Caritas Bildungszentrum am Campus

Alser Straße 4, Hof 1, 1.17 im Durchgang,, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Margit Draxl

Pressesprecherin

Tel.: +43/1/488 31-417; +43/664/8266920

margit.draxl @ caritas-austria.at

http://www.caritas.at/