Neu: Weleda Weiße Malve - Beruhigende Pflege für hochsensible bis neurodermitische Haut

Arlesheim, Schweiz (ots) - Weleda, bekannt für seine Kompetenz in der Babypflege, hat in Zusammenarbeit mit Hebammen speziell für Babys mit hochsensibler bis zu Neurodermitis neigender Haut die neue parfümfreie Weleda Weiße Malve Serie zur täglichen Pflege vom ersten Lebenstag an entwickelt. Bei hochempfindlicher Haut ist die gesunde Entwicklung aus dem Gleichgewicht gebracht, was zu Irritationen führen kann. Diese Überempfindlichkeit ist meist genetisch bedingt. Aber auch Umwelteinflüsse (Luftverschmutzung, extreme Temperaturen), jahreszeitenabhängige Umstände (intensive Sommersonne, trockene Heizungsluft im Winter) oder ein unruhiges Lebensumfeld (gestörte Routine, fehlender Rhythmus) können Ursachen sein. Aus einer ganzheitlichen, anthroposophischen Perspektive gesehen haben Babys, Kinder aber auch Erwachsene mit einer sehr sensiblen oder neurodermitischen Haut häufig Schwierigkeiten, mit den Empfindungen, denen sie ausgesetzt sind, zurecht zu kommen. Die betroffenen Kinder sind oft seelisch sensibler, sprichwörtlich dünnhäutiger.

Die NATRUE-zertifizierte Weiße Malve Pflegeserie wirkt aus anthroposophischer Sicht ganzheitlich ausgleichend auf die Haut, enthält reizmildernde Substanzen und entspricht so den besonderen Bedürfnissen hochsensibler bis neurodermitischer Haut. Die neue Serie wurde gezielt entwickelt, um die hauteigenen Kräfte anzuregen und die Entwicklung einer gesunden Haut zu fördern. Die Produkte mit Extrakten der Weißen Bio-Malve und Stiefmütterchen beruhigen die Haut, bewahren die Feuchtigkeit und geben ihr eine besänftigende Hülle. Leichter Juckreiz und Irritationen werden sanft gemildert. Reichhaltige, kaltgepresste Öle aus Kokosnuss, Sesam, Mandel, Borretschsamen und Disteln sowie kostbares Bienenwachs unterstützen die natürliche Schutzfunktion und pflegen die Haut intensiv.

Weleda verwendet für seine Weiße Malve Pflegeserie nur sorgfältig ausgewählte Natursubstanzen wie reichhaltige Pflanzenöle und hautberuhigende Pflanzenauszüge. Die Pflegeprodukte enthalten keine synthetischen Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffe und sind frei von Rohstoffen auf Mineralölbasis, welche die natürliche Hautfunktion beeinträchtigen könnten.

