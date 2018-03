Insgesamt eine Million war mit Hanno Settele in ORF eins auf "Wahlfahrt"

Eine Viertelmillion beim "Kanzlerduell auf vier Rädern"

Wien (OTS) - Neben den "Wahl 13"-TV-Konfrontationen wohl das Gesprächsthema der Vorwahlzeit - Hanno Settele, sein 70er-Jahre-Mercedes und die drei "Wahlfahrten" mit den Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien. Das gestrige "Kanzlerduell auf vier Rädern", bei dem Werner Faymann und Michael Spindelegger neben Settele am Beifahrersitz Platz nahmen, wollten sich bis zu 257.000 in ORF eins nicht entgehen lassen. Im Schnitt beförderte der etwas andere Chauffeur dabei 242.000 TV-Passagiere bei 17 Prozent Marktanteil (je 20 Prozent MA in den jungen Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre).

Insgesamt erreichte das vom ORF-eins-Info-Team völlig neu entwickelte TV-Wahlkampf-Format mit allen drei Ausgaben 1,030 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das sind 14 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Für den verantwortlichen ORF-TV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher war die "Wahlfahrt" "sicher die spannendste und ungewöhnlichste TV-Neuentwicklung der vergangenen Jahre im Bereich des politischen Journalismus. Eine Herausforderung für ein sehr kleines, aber auch sehr engagiertes Team aus Redaktion und Technik, die mit Bravour gelöst wurde. Und Hanno Settele hat hier mit gut platziertem Schweigen manchmal mehr aus seinen Gesprächspartnern herausgeholt als andere Journalisten mit vielen Fragen."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at