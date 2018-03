Rat und Hilfe bei Sehverlust im Alter

Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs bietet kostenlose Beratung am 10. Oktober 2013 - World Sight Day

Wien (OTS) - Alljährlich erkranken mehr als 20.000 Menschen in Österreich an altersbedingten Augenleiden, die zu schweren Sehbehinderungen führen können. Zu den häufigsten Ursachen für starken Sehverlust bei über 50-Jährigen zählen die Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und die diabetische Retinopathie. Bereits 2008 waren laut Sozialministerium 318.000 Personen in Österreich, also rund 3,9 Prozent der Bevölkerung, von einer dauerhaften Sehbeeinträchtigung betroffen. Diese Zahl dürfte inzwischen weitaus höher liegen. Bedingt durch die ständig steigende Lebenserwartung erhöht sich auch die Zahl jener Menschen, die an degenerativen Augenleiden erkranken. Kommt es in der Folge zum Verlust der Lesefähigkeit oder der Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, ist die Lebensqualität dieser Personen stark beeinträchtigt.

Hilfsmittel für den Alltag

"Wenn Brillen und andere Sehhilfen nicht mehr ausreichen, wissen Betroffene oft nicht, wohin sie sich wenden sollen. Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs unterstützt sehbehinderte Menschen dabei, ihren Alltag weitgehend selbstständig und unabhängig zu bewältigen", erläutert Geschäftsführerin Irene Vogel. Verbunden mit einer kostenlosen Hilfsmittelberatung können im Beratungszentrum sprechende Uhren, Waagen oder Blutdruckmessgeräte, Markierungspunkte, Großtastentelefone, Leuchtlupen, Großdruck-Stadtpläne und andere praktische Gegenstände erworben werden.

Verbesserung der Lesefähigkeit

Wie der verbliebene Sehrest optimal genutzt oder sogar noch verbessert werden kann, wird im Rahmen einer für Mitglieder ebenfalls kostenlosen Low Vision-Beratung von einer speziell ausgebildeten Augenoptikerin der Hilfsgemeinschaft abgeklärt. Sie bestimmt Sehleistung, Vergrößerungsbedarf, Kontrastsehen und Lichtbedarf und findet die optimalen optischen oder elektronischen Hilfsmittel. Zur Verbesserung der Lesefähigkeit werden u. a. Bildschirmlesegeräte, Lupen, Kantenfilter sowie spezielle Leuchten eingesetzt. Im Rahmen einer Low Vision-Beratung werden die ausgewählten Hilfsmittel sorgfältig auf ihre Praxistauglichkeit getestet.

Das Beratungsteam der Hilfsgemeinschaft unterstützt auch im Umgang mit Behörden, z. B. bei Pflegegeldanträgen, Anträgen für eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension, bei der Erlangung des Behindertenpasses, und informiert über Förderungsmöglichkeiten sowie über Gebührenbefreiungen und Ermäßigungen. Die Mitgliedschaft ist für sehbehinderte und blinde Menschen kostenlos.

World Sight Day

Am 10. Oktober 2013 findet für alle Interessierten von 10.00 bis 17.00 Uhr im Beratungszentrum der Hilfsgemeinschaft in der Jägerstraße 36, 1200 Wien, eine kostenlose Hilfsmittelausstellung und -beratung statt. Mehr Infos unter www.hilfsgemeinschaft.at.

