FA-Rösch: Rechnungshof soll SPÖ-Unterstützer prüfen!

Inwieweit haben rote Ministerien, rote Stadt Wien und rote Gewerkschaft im Nationalratswahlkampf Geld für SPÖ-Wohlfühlwerbung verschleudert?

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch fordert Aufklärung darüber, ob die SPÖ von ihren Vorfeldorganisationen, den Ministerien und der Stadt Wien illegal mit Werbung unterstützt wurde. Rösch wird den Rechnungshof aktiv ersuchen, mit einer Prüfung tätig zu werden. Der FA-Obmann: "Vor allem die Werbung der FSG - speziell der FSG-Vida rund um Christian Meidlinger - ist mehr als hinterfragenswert. Nicht nur, daß in Zeitungen mit Inseraten massiv geworben wurde, gab es unzählige Briefe aber auch einen Wahlkampfauftakt und eine Kundgebung am 22. September, bei der massiv für die SPÖ und Werner Faymann geworben wurde!"

Der Rechnungshof müsse nun prüfen inwieweit gegen die Wahlkampfkostenbeschränkung verstoßen worden sei. Diesbezüglich wird Rösch alle Hebel in Bewegung setzen. Der FA-Obmann übt in diesem Zusammenhang auch Kritik an der Wohlfühlwerbung, welche vor allem von der Bundesregierung und der Stadt Wien betrieben wurde. "Auch hier werden wir alle Inserate prüfen, inwieweit diese als Werbung für eine Partei gewertet werden können", kündigt Rösch an. Er ist überzeugt, daß Mißstände verschleiert wurden, während vor allem der SPÖ der Rücken gestärkt worden sei. Der FA-Chef erwartet, daß es zumindest für die SPÖ und die Meidlinger-FSG schwerwiegende finanzielle Konsequenzen geben wird.

