Zwei neue Bürger-Solarkraftwerke für Wien

Wien Energie baut die 10. und 11. Ökostrom-Anlage mit BürgerInnen-Beteiligung in Hietzing und Liesing

Wien (OTS) - Der Ausbau der Bürgerbeteiligungs-Kraftwerke von Wien Energie wird mit zwei neuen Solar-Anlagen vorangetrieben. Die neuen BürgerInnen-Solarkraftwerke entstehen in Hietzing beim Umspannwerk West und in der Rosiwalgasse in Liesing, wo sich bereits eine Bürgerbeteiligungsanlage in Betrieb befindet. Die Anlage Wien Mitte am Dach des Bahnhofs Landstraße wird ebenfalls derzeit gebaut. Errichtet werden derzeit ca. 3.888 Module, die Ökostrom für 380 Wiener Haushalte liefern werden.

Die Nachfrage für eine Beteiligung bei den BürgerInnen ist weiterhin sehr hoch. Interessierte auf der Warteliste bekommen deshalb ab jetzt vorab die Möglichkeit, sich an den neuen Kraftwerken zu beteiligen. Sie bekommen per Mail oder per Post ein persönliches Angebot. Voranmelden lohnt sich natürlich auch weiterhin, denn Wien Energie arbeitet mit Hochdruck an neuen Projekten für 2014. Interessierte Wienerinnen und Wiener können sich für eine Beteiligung auf der Homepage www.buergersolarkraftwerk.at voranmelden.

Erfolgreiche Bilanz

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dabei der heurige sonnige Sommer sehr positiv auf die Bilanz ausgewirkt. So konnte zum Beispiel das erste BürgerInnen-Solarkraftwerk Donaustadt Mehrerträge um über 9 % verzeichnen. Insgesamt sind es seit Inbetriebnahme des ersten BürgerInnen-Solarkraftwerks im vergangenen Jahr bereits 1.800 Megawattstunden. Das entspricht dem Jahresstromverbrauch von 720 Haushalten. 750 Tonnen CO2 konnten vermieden werden.

Die Photovoltaik-Initiative

Die erste Beteiligungs-Anlage wurde auf einer Industriefläche auf dem Werksgelände des Kraftwerks Donaustadt im Mai 2012 eröffnet. Weitere Wiener Anlagen arbeiten in Leopoldau, beim Zentralfriedhof in Simmering und in Liesing, neben dem Fernheizwerk Süd. Derzeit sind Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 2 Megawattpeak Leistung in Entwicklung.

Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva: "Uns ist es sehr wichtig den Menschen die Möglichkeit zu geben bei der Gestaltung der Energieversorgung mitzuwirken. Dadurch wird sich sicher auch die Akzeptanz der Bevölkerung für erneuerbare Projekte erhöhen. Denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Erzeugung bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Das geht nur gemeinsam mit unsere Kundinnen und Kunden."

Das Bürgerbeteiligungsmodell

Wien Energie errichtet die schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen und betreibt diese. Die BürgerInnen können die Module um je 950 Euro erwerben. Wien Energie mietet die Paneele und bezahlt dafür eine jährliche Vergütung des Investments von 3,1 Prozent. Die Eigentümer haben dabei jederzeit die Möglichkeit, das Paneel für den Kaufpreis an Wien Energie zurückzugeben. Auch nach Ende der Laufzeit der Anlage wird die ursprüngliche Investition von Wien Energie an die Beteiligten zurückerstattet. Jede natürliche Person kann bis zu zehn Paneele kaufen. Voraussetzung ist ein Wohnsitz und eine Bankverbindung in Österreich. Die Paneele werden auf geeigneten Flächen installiert.

Übersicht der zu Verkauf stehenden Anlagen

Bürgersolarkraftwerk Hietzing

Standort Im Umspannwerk WEST, Hofjagdstraße 3, 1130 Wien Leistung 134,5 kWp Anzahl der Module 538 Jährliche Produktion ca. 135 MWh (Versorgung von rund 55 Haushalten) CO2-Einsparung ca. 55 Tonnen CO2 jährlich

Bürgersolarkraftwerk Liesing II

Standort Neben Fernheizwerk Süd, Rosiwalg. 94, 1230 Wien Leistung 495 kWp Anzahl der Module 1950 Jährliche Produktion ca. 500 MWh (Versorgung von rund 200 Haushalten) CO2-Einsparung ca. 200 Tonnen CO2 jährlich

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt zunehmend aus erneuerbarer Energie. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at oder www.wienenergie.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Christian Ammer

Pressesprecher Wien Energie

Telefon +43 (0)1 4004-38027

E-Mail: christian.ammer @ wienenergie.at