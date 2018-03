VP-Hoch ad AMS-Skandal: SPÖ Wien mauert weiter

Wien (OTS) - "In der heutigen Fragestunde des Wiener Gemeinderates hat sich einmal mehr gezeigt, was die SPÖ von Transparenz und Sauberkeit in der Politik hält. Anstatt die massiven Vorwürfe über die politische Einflussnahme bei der Neubesetzung der AMS Wien Leitung restlos aufzuklären, mauert die SPÖ weiterhin und stiehlt sich aus der Verantwortung", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion.

Alfred Hoch: "Vizebürgermeisterin Renate Brauner hätte heute zu den von Zeugen unter Wahrheitspflicht geäußerten schwerwiegenden Vorwürfen Stellung beziehen können. Durfte die Bestgereihte und Bestqualifizierte für die Leitung des AMS Wien nicht zum Zug kommen, weil sie sich gegen den Zugriff der SPÖ Wien auf Gelder des AMS Wien gewehrt hat? Leider haben weder die Gemeinderäte noch die Bürgerinnen und Bürger eine Antwort darauf bekommen, weil sich Vizebürgermeisterin Renate Brauner hinter der Stadtverfassung versteckt."

"Auch die selbsternannten Aufdecker und Moralapostel der Wiener Grünen haben es bis heute nicht der Mühe Wert gefunden, dazu klar Stellung zu beziehen. Welche Gegenleistung der Wiener Sozialdemokratie hat es dafür gegeben? Und was hindert eigentlich Peter Pilz daran, in Sachen AMS Wien Skandal endlich aktiv zu werden? Am kommenden Sonntag haben die Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, die richtige Antwort zu geben. Wer Wien liebt, schützt es vor Rot-Grün", so Hoch abschließend.

