AVISO: "Die politische Elite versteht Big Data überhaupt nicht"

Autor Mayer-Schönberger beim Wiener Stadtgespräch im AK Bildungszentrum

Wien (OTS) - Von der Vorratsdatenspeicherung bis zum Abhörskandal des US-Geheimdienstes NSA - der Schutz der Privatsphäre ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Schuld daran ist auch "Big Data". "Für 2013 wird die Gesamtmenge der gespeicherten Information auf 1.200 Exabyte (das sind 1.200 Milliarden Gigabyte) geschätzt, nur 2 Prozent davon nicht digital", schreibt Viktor Mayer-Schönberger in seinem neuen Buch "Big Data - Die Revolution, die unser Leben verändert". Für den Professor an der Universität Oxford ist klar: "Im Moment versteht politische Elite Big Data überhaupt nicht." Und: "Trotz strenger Datenschutzgesetze ist der Einzelne ausgeliefert. Das muss sich ändern. Die Datenverarbeiter müssen viel stärker in die Pflicht genommen werden." Am 1. Oktober ist der mehrfach ausgezeichnete Buchautor und Entwickler von "Virus Utilities", einem der am meisten verkauften österreichischen Software-Produkte, zu Gast beim Wiener Stadtgespräch.

Viktor Mayer-Schönberger im Gespräch mit Peter Huemer

Dienstag, 1. Oktober 2013, 19 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

Theresianumgasse 16-18 1040 Wien

Big Data sei nichts grundsätzlich Schlechtes, meint Mayer-Schönberger: "Es geht um die Fähigkeit mit sehr viel mehr Daten als bisher neue Einblicke zu gewinnen und so die Grundlage für bessere Entscheidungen und neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen", so Mayer-Schönberger. Wofür die eigenen Daten im Endeffekt verwendet werden, ist allerdings oft gar nicht mehr vorhersehbar. Beispiel Vorratsdatenspeicherung: Ursprünglicher Zweck der Speicherung der Verbindungsdaten bei Internet- und Mobilfunkanbietern ist die Abrechnung. Greift der Staat auf die Daten zu, kann ermittelt wer-den, wer mit wem wie lange telefoniert hat.

Der Einzelne sei dabei ausgeliefert, meint Mayer-Schönberger: "In der Realität kann man nur der Verwendung der Daten zustimmen, oder ein bestimmtes Service eben gar nicht nutzen." Dabei sei der Schutz der Privatsphäre gar nicht das größte Problem. "Gefährlich wird es, wenn wir aufgrund einer Vorhersage des Computers Menschen für schuldig erklären, nicht aufgrund von deren tatsächlichen Verhalten. Wenn jemand zum Terroristen gestempelt wird, nur weil er einen bestimmten Begriff in eine Internetsuchmaschine eingegeben hat", so Mayer-Schönberger. "Im Moment versteht die politische Elite Big Data überhaupt nicht. Aber wir brauchen ein rasches Verständnis, um entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit die Privatsphäre und der freie Wille garantiert werden und wir nicht zu Datenfetischisten werden."

Das Wiener Stadtgespräch ist eine Veranstaltungsreihe der Arbeiterkammer Wien in Kooperation mit der Stadtzeitung Falter. Anmeldung erbeten unter stadtgespraech @ akwien.at.

SERVICE: www.wienerstadtgespraech.at

