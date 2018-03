Grüne Wien/Maresch: "Wahlkampfauftritt von Wurm ist bedenklich"

Wien (OTS) - "Ein bedenklicher Vorfall ist wohl eher der heutige Wahlkampfauftritt von Herrn Wurm im Kurier", stellt der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, fest. Abgesehen davon, dass Herr Wurm keinerlei Vergleichszahlen zur Situation vor der Verkehrsberuhigung der Marahilfer Straße bringt, spricht er von Vorfällen ohne zu erklären, was denn ein "Vorfall" ist. "Wenn Herr Wurm konkretisieren könnte, um welchen "bedenkliche Vorfälle" es sich handelt, könnten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Der permanente Versuch, auf dem Rücken von BusfahrerInnen, die tadellos ihre Arbeit machen, Wahlkampf zu betreiben, ist unverantwortlich und der eigenen Zunft unwürdig. Wir haben in den letzten Wochen oftmals von BusfahrerInnen des 13 A gehört, dass sie keine Probleme sehen und kein Verständnis für die Einzelauftritte des Herrn Wurm haben. Herr Wurm betreibt hier einen persönlichen Wahlkampf auf Kosten der Stadt Wien. Ich halte das für höchst bedenklich", so Maresch.

