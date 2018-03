Stronach/Lintl: Mehr Gerechtigkeit für Frauen!

Gleiche Leistung - Gleicher Lohn

Wien (OTS) - Lohn-Ungerechtigkeit, Armutsgefährdung, Teilzeitfalle -Probleme, die für das gesellschaftliche Leben der Frauen in Wien bezeichnend sind. Jessi Lintl, Team Stronach Wien, fordert eine Stärkung der Frauen im Arbeitsleben.

"Frauen erreichen bei gleicher Leistung im Mittel 60 Prozent der Männereinkommen, besetzen trotz entsprechender Qualifikation nur einen Bruchteil der Führungspositionen und sind von Armut überproportional betroffen. Dies sind untragbare Zustände, denen man sich in einem modernen Staat energisch entgegensetzen muss. Laut einer aktuellen EU-Studie könnte das Bruttoinlandsprodukt zwischen 15 bis 45 Prozent steigen, wenn wir Gleichberechtigung hätten. Wir schöpfen und würdigen das Potential der Frauen nicht in dem Maß, in dem es möglich wäre", so Jessi Lintl. Das Team Stronach setzt sich für Lohntransparenz und Lohngleichstellung zwischen Männern und Frauen bei gleicher Qualifikation und Position sowie für die Förderung von frauenpolitischen Themen ein.

Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf

"Gerade alleinerziehende Mütter sind durch fehlende Unterstützung vom Staat allein auf sich gestellt und leben auch auf Grund der Teilzeitfalle an der Armutsgefährdungsgrenze. Wir wollen Frauen fördern und die Möglichkeiten schaffen Kind, Beruf und Familie zu vereinbaren ohne von Armut bedroht zu werden", so Jessi Lintl weiter. Der Stundenlohn bei Teilzeitbeschäftigten ist um 25 Prozent geringer als bei Vollzeitjobs, Betreuungsplätze sind rar und schlecht ausgebaut. Das Team Stronach setzt sich für ein Aufbrechen der Strukturen ein, um jegliche Lebensmodelle zu unterstützen: Die Anpassung der Teilzeitlöhne an Vollzeitbeschäftigte und ein Ausbau von Schulen, um eine ganztätige Betreuung zu ermöglichen.

