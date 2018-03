Aktuelle Umfrage: Frauen verstehen ja doch mehr von Autos als Mann denkt

Wien (OTS) - Was tun, wenn falsch getankt wurde oder die rote Ölkanne auf dem Armaturenbrett leuchtet? AutoScout24 hat in einer repräsentativen Umfrage das Auto- und Werkstattwissen von Frauen und Männern auf den Prüfstand gestellt.

Wer hat mehr Ahnung von Autos - Frauen oder Männer? AutoScout24 hat 500 österreichische Autofahrer/innen in einer repräsentativen Umfrage auf die Probe und fünf Fragen rund um die Themen "Auto" und "Auto-Pannen" gestellt. Das Ergebnis: In Summe schneiden die Männer nur wenig besser aber als die Frauen. Beim versehentlichen Vermischen von Kraftstoffen und beim "Pickerl" agieren Frauen eindeutig sorgloser. Männer hingegen sollten lieber direkt in die Werkstatt fahren, wenn das rote "Öllamperl" aufleuchtet.

Was tun, wenn statt Diesel Benzin getankt wird?

Wenn der Tank mit dem falschen Kraftstoff befüllt wird, reicht es aus, zwei Kraftstoffe im Tank zu vermengen - finden zumindest 15 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen, 7 Prozent der Frauen meinen, beim ersten Mal passiere da nichts. Allerdings liegen sie damit falsch! Richtig ist, den Tank von einem Profi abpumpen zu lassen. Das ist die einzige Möglichkeit, um einen Motorschaden zu vermeiden. Die meisten Autofahrer wissen das: 81 Prozent der Männer und 78 Prozent der Frauen würden richtig handeln.

Wenn die rote Kanne leuchtet

Was ist kaputt, wenn das rote Kannensymbol am Armaturenbrett leuchtet? Auf jeden Fall verheißt es nichts Gutes, da sind sich die Befragten nahezu einig. Nur 5 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen halten die Warnung für unbedenklich, würden aber das Aufblinken der Kontrolllampe beim nächsten Werkstattbesuch ansprechen. Die Mehrheit der Frauen (42 Prozent) und der Männer (63 Prozent) würde den Motor schnellstmöglich abstellen. Damit liegen sie aber nicht ganz richtig: Leuchtet das Kannen-Symbol immer noch, obwohl ausreichend Öl vorhanden ist, besteht aufgrund des niedrigen Motoröldrucks die Gefahr eines Motorschadens, es heißt also, direkt in die Werkstatt fahren. Das würden auch immerhin 35 Prozent der Frauen, aber nur 22 Prozent der Männer tun.

ABS: Antiblockiersystem oder Airbagsensor?

Leuchtet das ABS-Zeichen beim Einschalten der Zündung auf und geht beim Fahren aus, bleiben die meisten Autofahrer gelassen. Jeweils 73 Prozent der befragten Männer und 71 Prozent der Frauen wissen: Das Antiblockiersystem funktioniert. Wer dagegen glaubt, dass bei diesem Symbol das ABS nicht funktioniert (16 Prozent Männer, 12 Prozent Frauen) oder die Funktionalität des Airbags anzeigt wird (3 Prozent Männer, 5 Prozent Frauen), irrt sich.

Wie oft muss man das "Pickerl" machen lassen?

Wie oft muss ein fünf Jahre altes Auto eigentlich zur §57a Überprüfung, "zum Pickerl"? Abhängig von den gefahrenen Kilometern, alle paar Jahre - oder erst dann, wenn es nicht mehr läuft? Hier gibt es klare Vorgaben. Die richtige Antwort lautet - nach dem fünften Jahr der Zulassung jährlich. Das wissen 96 Prozent der Männer und 89 Prozent der Frauen. Nur jeweils 7 Prozent der Frauen und 3 Prozent der Männer glauben fälschlicherweise, dass nach 20.000 bzw. 40.000 Kilometern eine Überprüfung notwendig wird. Übrigens: Neuwagen müssen erst nach drei Jahren zur ersten Begutachtung.

Zum Scheibenwasser nachfüllen in die Werkstatt?

Dass bei fehlendem Scheibenreiniger nur der Fachmann Abhilfe schafft, glauben die wenigsten Autofahrer (3 Prozent Männer, 2 Prozent Frauen). 92 Prozent der Männer und 93 Prozent der Frauen ist bewusst, dass der Behälter selbst aufgefüllt werden kann. Die Mehrheit (66 Prozent der Männer und 68 Prozent der Frauen) geizt dabei nicht und verwendet Scheibenreiniger. Damit liegen diese Fahrer/innen im Winter goldrichtig: Dann sollte ein Scheibenreiniger mit Frostschutz verwendet werden, damit die Flüssigkeit im Behälter nicht gefriert.

Über die Umfrage:

Das Markforschungsinstitut Innofact AG befragte vom 18. bis 21. Juli 2013 im Auftrag von AutoScout24 bevölkerungsrepräsentativ 500 österreichische Autofahrer/innen zwischen 18 und 65 Jahren. Mehrfachantworten waren möglich.

Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. In Österreich hat AutoScout24.at rund 680.000 unterschiedliche Nutzer pro Monat (Stand: Jänner 2013, ÖWA), die auf AutoScout24.at nach Neufahrzeugen, Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeugen und nun auch Motorrädern suchen und ist laut Vocatus AG die beliebteste Online-Fahrzeugbörse von Privatpersonen. Rund um die Uhr stehen ihnen rund 2 Millionen Fahrzeugangebote zur Verfügung. Rund 40.000 Händler nutzen AutoScout24 europaweit. AutoScout24 gehört zur Scout24-Gruppe mit ihren Marken FinanceScout24, FriendScout24, ImmobilienScout24, JobScout24 und TravelScout24. Scout24 ist ein Teil des Deutsche Telekom Konzerns.

Rückfragen & Kontakt:

Uschi Mayer

Unternehmenskommunikation

AutoScout24 AS GmbH

Rennweg 97-99 I A-1030 Wien

Mobil: +43 699 19423994

E-Mail: umayer @ autoscout24.com

www.autoscout24.at