GLOBAL 2000 fordert sofortige Freilassung der Greenpeace-AktivistInnen

Russlands hartes Vorgehen gegen friedlichen Protest ist demokratiepolitisch bedenklich.

Wien (OTS) - Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 fordert die sofortige Freilassung der 30 AktivistInnen, die letzte Woche von russischen Spezialeinheiten auf dem Greenpeace-Schiff "Arctic Sunrise" verhaftet wurden und nun vor Gericht in Russland stehen. "Die Greenpeace-AktivistInnen sind mit der Arctic Sunrise zu einer Ölbohrplattform des russischen Energieriesen Gazprom in der Barentssee gefahren, um auf die Ausbeutung des arktischen Lebensraumes aufmerksam zu machen", betont Dr. Reinhard Uhrig, Geschäftsführer von GLOBAL 2000. "Die UmweltschützerInnen jetzt für ihren friedlichen Protest zum Schutz der Arktis vor Gericht zu stellen, ist wahrscheinlich ein Versuch, KritikerInnen einzuschüchtern. Aber auch noch so absurde Anschuldigungen können Organisationen wie Greenpeace und GLOBAL 2000 nicht zum Schweigen bringen!" Die AktivistInnen wiesen mit ihrem friedlichen Protest auf die Bedrohung für die Umwelt hin, die von der geplanten Ausbeutung der fossilen Bodenschätze in der Arktis ausgeht. GLOBAL 2000 fordert die sofortige Freilassung der AktivistInnen.

