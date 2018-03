BMUKK schreibt den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2014 aus

Wien (OTS/BMUKK) - Zur Förderung der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur verleiht das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2014. Der Preis ist eine staatliche Würdigung des künstlerischen Schaffens von österreichischen Autoren/innen, Illustratoren/innen und Übersetzern/innen sowie eine Auszeichnung für die Produktion qualitätsvoller Kinder- und Jugendliteratur in österreichischen Verlagen.

Eingereicht werden können deutschsprachige Originalwerken und Lizenzausgaben von Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern sowie von Kinder-/Jugendsachbüchern, die im Jahr 2013 in österreichischen Verlagen bzw. unter Beteiligung österreichischer Urheber in nichtösterreichischen Verlagen erschienen sind. Es können ausschließlich Arbeiten lebender Autoren/innen, Illustratoren/innen und Übersetzer/innen ausgezeichnet werden. Sammelwerke werden nur dann berücksichtigt, wenn sie mehrheitlich Arbeiten lebender Autoren/innen enthalten.

Insgesamt werden vier Kinder- und Jugendbuchpreise vergeben, die mit je 6.000 Euro dotiert sind. Die Aufteilung des Preisgeldes auf die Urheber (Autor/in, Illustrator/in, Übersetzer/in) erfolgt auf Vorschlag der Jury nach Maßgabe des Anteils ihrer Leistung. Urheber und Verlage werden im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung mit einer Urkunde ausgezeichnet. Bis zu zehn weitere Bücher werden in die "Kollektion Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis" aufgenommen, gemeinsam mit den Preisbüchern angekauft und beworben.

Die Einreichfrist endet am 31. Oktober 2013. Die Einreichung hat durch den Verlag zu erfolgen und ist an die Literaturabteilung des BMUKK sowie direkt an alle Mitglieder der Jury zu übermitteln.

