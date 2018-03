Premiere: Die ersten Litfaßsäulen mit Hundespielzeug

Österreichweit können ab 1. Oktober 5.000 Hundebälle von 10 Litfaßsäulen in Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt gepflückt werden.

Wien (OTS) - Litfaßsäulen als Ballstation - Beneful schenkt unter dem Motto: "Holt euch den Ball!" Hunden und ihren Haltern Hundebälle. Damit der Spielmoment zu zweit möglichst vielen Hund-Halter-Pärchen beschert ist, gibt es ab 1. Oktober 5.000 Beneful-Bälle zur freien Entnahme in Österreich. Mit dieser Aktion spricht die Tierfuttermarke Beneful sowohl Hunde als auch ihre Halter an. Es wird spannend, ob zuerst Hund oder Herrchen die gelben Hundebälle an den Litfaßsäulen entdecken. Spiel, Ball und Spannung sind vorprogrammiert!

Verteilaktion einmal ganz anders

Dass es sich bei der einzigartigen Überraschung von Beneful für den besten Freund des Menschen und seinen Halter genau genommen gar nicht um eine Verteilaktion handelt, zeigt das folgende Video:

http://www.youtube.com/watch?v=mVTx5weYSW8&feature=youtu.be

Die gratis Hundebälle stehen, genauer gesagt hängen, zur freien Entnahme an Litfaßsäulen und können quasi "gepflückt" werden. An zehn Litfaßsäulen in Österreich sind ab 1. Oktober jeweils 500 Hundebälle zu finden. Die Litfaßsäulen gewinnen garantiert nicht nur die Aufmerksamkeit von menschlichen Passanten. Purina Marketingleiterin Lorena Manoso-Muzac freut sich: "Wie bereits vor 4 Jahren mit unserer Duftsäulen Kampagne, spricht unsere neue Aktion "Holt euch den Ball!" einmal mehr sowohl Hund als auch Halter an! Wir sind schon gespannt, wie viele Vierbeiner die Bälle an den Litfaßsäulen selbst entdecken werden." Unabhängig davon, ob nun Hund oder Halter eine solche Litfaßsäule erblickt, die Beneful-Hundebälle sind zum Zugreifen da. "Die speziellen Litfaßsäulen mit Hundebällen sind an klassischen Spazierwegen installiert, auf denen viele Menschen mit ihren Hunden unterwegs sind. Beneful holt die Zielgruppe genau dort ab, wo sie unterwegs ist: Out of Home beim Gassi- oder Spazierengehen," so Andreas Denner, Brand Manager BENEFUL. Was gibt es Schöneres für einen Vierbeiner als mit seinem besten Freund, dem Menschen, gemeinsam aktiv Zeit verbringen zu dürfen! Schon alleine das Ballpflücken von einer Litfaßsäule wird Hunde zum Wedeln, Bellen und Springen vor Freude bringen.

Ballpflücken mit Yvonne Rueff und ihrer Nikita

Tanzschulbesitzerin und Dancer against Cancer Veranstalterin Yvonne Rueff ist als Hundebesitzerin sichtlich begeistert von der neuen Spielidee mit Hundebällen. Auch ihre Golden Retriever Dame Nikita genießt das Pflücken der Beneful-Bälle. "Ich bin beeindruckt von der auffallenden Optik. Wo sieht man sonst Litfaßsäulen mit 500 Hundebällen behängt?", staunt Rueff über die zahlreichen Hundebälle. "Und Nikita liebt es sich ihr Spielzeug selbst abzuholen. Ich glaube der Beneful-Hundeball ist jetzt ihr neues Lieblingsspielzeug. Kaum zu glauben, sie will ihn gar nicht mehr hergeben!", lacht die sympathische Hundemama beim täglichen Spaziergang.

Hundeball - nicht irgendein Ball

Wenn Vierbeiner mit Bällen spielen, sollte darauf geachtet werden, dass es sich tatsächlich um Hundebälle und nicht Tennisbälle handelt. Teilweise beinhalten richtige Tennisbälle Glasfasern, welche für Hunde auf Grund von Verletzungsgefahr nicht geeignet sind. Für gefahrfreies Ballspielen sollte daher auf jeden Fall ein echter Hundeball, verwendet werden. Daher handelt es sich bei allen 5.000 Beneful-Bällen der Aktion um echte Hundebälle.

Suchtipp für die gemeinsame Fährtensuche

In vier österreichischen Bundeshauptstädten, Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt, hängen die 5.000 gratis Beneful-Hundebälle von Anfang Oktober an, solange der Vorrat reicht. Ergattert ein Hund-Halter Team keinen Ball mehr - die ersten 100, die sich beim Konsumentenservice telefonisch unter +43 01/545-14-52 oder online unter www.purina.at melden, dürfen sich schließlich auch noch über einen Beneful-Hundeball freuen. Wie gerade von den freundlichen Vierbeinern ohnehin tagtäglich vorgelebt: Geteiltes Glück ist doppeltes Glück! Die Beneful-Litfaßsäulen sind an folgenden Standorten zu finden:

1020 Wien, Rustenschacheralle, Eingang Jesuitenwiese

1020 Wien, Sportklubstraße, Vivariumstraße

1090 Wien, Roßauer Lände, gleichnamige U4-Station

1200 Wien, Friedrich-Engels-Platz Nr. 10

Salzburg, Franz-Josef-Straße 21, Paracelsusstraße

Salzburg, Franz-Josef-Kai, Usulinenkirchen

Graz, Marburgerkai, Kalchberggasse

Graz, Waagner Biro-Straße, Dreierschützengasse

Klagenfurt, Tarviser Straße, Steinerne Brücke

Klagenfurt, Mießtalerstraße, Völkermarkter Ring

