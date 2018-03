Podgorschek: Was hat Nationalbankgouverneur Nowotny zu verbergen?

Unbequemer Revisor von Obervertuscher Nowotny versetzt

Wien (OTS) - "Die Zustände in der Nationalbank werden immer skandalöser, wie die Versetzung eines Revisors erneut beweist", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek unter Bezugnahme auf einen Bericht der Tageszeitung "Der Standard". Der Revisor war sowohl mit dem Verschwinden von 50 000 Euro aus der Hauptkasse sowie der Aufklärung von Unterschlagungsfällen beschäftigt. "Offensichtlich ist der Mitarbeiter seinen Aufgaben zu gewissenhaft nachgekommen und soll zur Strafe jetzt auf einen IT Posten abgeschoben werden", kommentiert Podgorschek den Vorgang. Es stelle sich daher die Frage, was Gouverneur Ewald Nowotny und seine Genossen so dringend zu verbergen hätten.

"Dies ist aber bei weitem nicht die erste Sauerei unter Nowotnys Schirmherrschaft", verweist Podgorschek auf unglaubliche Pensionsprivilegien, ein luxuriös ausgestattetes Freizeitzentrum, verschwundenes Geld aus der Hauptkasse und andere höchst fragwürdige Vorfälle in der Nationalbank. Nowotny sei aber bereits bisher weder an Aufklärung der Missstände noch an deren Beendigung interessiert gewesen. "Auch die Auskünfte des Gouverneurs im Finanzausschuss waren immer hinhaltend und ausweichend. Das ist sogar noch gelinde ausgedrückt", kritisiert Podgorschek Nowotny scharf.

"Aus meiner Sicht gibt es zwei längst überfällig Konsequenzen aus dieser Skandalserie. Neben umfassender Aufklärung ist Nowotny als Gouverneur völlig untragbar und muss zurücktreten", stellt Podgorschek abschließend fest.

