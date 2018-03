Anspruchsvoll Sprachen lernen - mit allen Sinnen - mit den kompletten Kursen von PONS

Sprachen lernen im eigenen Tempo, überall und jederzeit: PONS liefert mit "Der komplette Kurs ... für mich" ab sofort einen Selbstlernkurs, der die verschiedenen Sinne anspricht und sich den individuellen Lernbedürfnissen ganz leicht anpassen lässt. Mobil einsetzbar ist er durch Audio- und Videoeinheiten. Der Alles-drin-Selbstlernkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger zum Preis von 29,99 Euro. Job, Partner, Freunde, Sport und Hobbies - bei einem facettenreichen und straffen Tagesablauf bleibt wenig Zeit für neue Projekte. Damit der lange gehegte Wunsch, endlich eine neue Sprache zu lernen endlich wahr wird, liefert PONS jetzt "Der komplette Kurs ... für mich". Das individuelle Lernpaket ist zusätzlich zum klassischen Übungsbuch randvoll mit Audio-, Video- und Online-Lernmaterial: So werden Pausen im Alltag zu kleinen Sprachlerneinheiten im Auto, am Bahnhof oder am Flughafen.

Eintauchen - verstehen - anwenden

Die Basis von "Der komplette Kurs ... für mich" ist das Kursbuch mit 16 Lektionen und abgestimmten Lern- und Wiederholungseinheiten. Vier Audio+MP3-CDs fördern das auditive Lernen und verhelfen zu einem besseren Sprachgefühl. Lern-Checklisten und Online-Tests geben Aufschluss über die individuellen Lernfortschritte und schaffen Erfolgserlebnisse. Die DVD mit Erklärvideos schult parallel die Konversationsfähigkeit.

Und: Weil supergünstig, bleibt noch genug Geld für die Urlaubskasse, um die neuerworbenen Sprachkenntnisse sofort vor Ort auszuprobieren! "Der komplette Kurs Spanisch für mich", "Der komplette Kurs Italienisch für mich", "Der komplette Kurs Englisch für mich" und "Der komplette Kurs Französisch für mich" sind ab September zum Preis von 29,99 Euro im Buchhandel oder unter www.pons.de erhältlich. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfragen unter susanne.boscher @ prospero-pr.de.

