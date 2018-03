Spindelegger: Ein guter Kanzler gibt Tempo vor und gestaltet Österreich

Faymann hatte seine Chance – Zeit für Kanzlerwechsel - Spindelegger-Plan für die Zukunft Österreichs: Ein Österreich ohne neuen Steuern, ohne neue Schulden, ohne Zwang

Wien, 25. September 2013 (ÖVP-PD) "Ein guter Kanzler gibt Tempo und Themen vor. Ein guter Kanzler entfesselt die Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze. Ein guter Kanzler zeigt Tatkraft, indem er wichtige Reformen setzt. Ein guter Kanzler arbeitet für die Zukunft in diesem Land - all das vermisse ich bei Faymann. Er hatte fünf Jahre seine Chance, fünf Jahre hat er nichts draus gemacht! Nun ist es Zeit für einen Wechsel an der Spitze. Es ist Zeit, das Ruder zu übernehmen", so ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger gestern Abend bei der Schlussveranstaltung der ÖVP in Oberösterreich in Leonding vor rund 1.500 begeisterten Wahlkämpfern. Unter anderem mit dabei waren: Die Spitzenkandidatin von Oberösterreich, Finanzministerin Maria Fekter, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer. ****

"Wenn ich Kanzler bin, werde ich 420.000 neue und gute Arbeitsplätze, 30.000 neue Wohnungen, 7.000 Euro Steuerfreibetrag für jedes Kind schaffen und eine freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligung auf Schiene bringen", so Michael Spindelegger in seiner Rede vor rund 1.500 begeisterten Wahlkämpfern. "Ich will Bundeskanzler werden, weil ich Österreich gestalten will. Ich will für dieses Österreich einen neuen Aufbruch schaffen: Für mehr Eigeninitiative und weniger Bevormundung, für mehr Freiheit und weniger Regeln, für mehr Arbeitsplätze und weniger Steuern!"

Im Gegensatz zur SPÖ hat die ÖVP gehalten, was sie versprochen hat: GmbH Neu und Jungunternehmerfonds, Krankengeld für Selbstständige, Direktauszahlung bei der Familienbeihilfe, bundesweites Top Jugend Ticket und ein gratis Kindergartenjahr um nur einige Beispiele aufzuzählen. "Ich will die Weichen stellen, um ein Klima für mehr Wachstum, mehr Investitionen und mehr Beschäftigung schaffen. Denn es ist Zeit für neue Ehrlichkeit, neuen Optimismus und neue Tatkraft an der Spitze. Es ist Zeit für einen neuen Aufbruch!", betont der ÖVP-Kanzlerkandidat.

"Um den Kindern eine Perspektive zu geben, müssen wir bei der Bildung ansetzen, und zwar schon in der Volksschule. Ich will den Volksschullehrern unter die Arme greifen und durch mehr Personal

und mehr Ressourcen unterstützen", unterstreicht Michael Spindelegger. Gleichzeitigt erteilt er der SPÖ-Zwangspolitik eine klare Absage: "Ich will nicht, dass jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr verpflichtend in den Kindergarten gehen muss. Ich will nicht, dass alle Kinder den ganzen Tag in die Schule gehen! Ich

will Perspektiven und den Menschen zeigen, was dieses tolle Land Österreich für sie bieten kann. Einen Weg, auf dem sich jeder über Bildung hinaufarbeiten kann!"

In aller Vehemenz spricht sich ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger gegen den SPÖ-Steuerwahnsinn aus: "Wer mit neuen Steuern daherkommt, der wird nicht den Aufschwung bringen, sondern ein Arbeitslosenheer produzieren." Mit Faymann an der Spitze

unseres Landes rauben wir den Kindern die Zukunft. Wir hängen ihnen milliardenschwere Belastungsrucksäcke um. Das will ich nicht!" Michael Spindelegger hat für die ersten 100 Tage einen klaren Plan für Österreich vorgelegt: "Ich will ein Österreich ohne Schulden, ein Österreich ohne neue Steuern, ein Österreich ohne Zwang! Das ist meine Sicht eines Österreichs der Zukunft. Das ist meine Sicht als Bundeskanzler in Österreich!", so Michael Spindelegger abschließend.

