Neurologie: Achtung bei scheinbar grundlosen Schmerzen oder "tauben" Füßen

ÖÄK-Experten: Bis zu 600.000 Menschen könnten von Polyneuropathie betroffen sein

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund des Welt-Neurologie-Kongresses warnte die Bundesfachgruppe Neurologie der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), dass mehr als 600.000 Österreicher von Polyneuropathie (PNP), einer fortschreitenden Schädigung des peripheren Nervensystems, betroffen sein könnten. "Die meisten Patienten leiden unter scheinbar unerklärlichen Schmerzen vor allem in Füßen oder Beinen, fallweise in den Händen, oder aber sie nehmen Reize immer schlechter wahr. Das kann zu unsicherem Gehen und Stürzen bis zu Immobilität und psychischen Belastungen führen", so Bundesfachgruppen-Obmann Heinrich Spiss in einer Aussendung am Donnerstag. "Weil viele Symptome nicht eindeutig auf PNP hinweisen, kommen die Patienten oft erst zum Neurologen, wenn die Schädigungen schon weit fortgeschritten sind", ergänzte Wolfang Löscher von der Muskelambulanz der Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie. Die meisten Formen von Polyneuropathie seien nicht heilbar, eine möglichst frühe Abklärung beim Neurologen könne aber das Fortschreiten der Nervenschädigung einbremsen und viele Symptome lindern, betonten die Experten.

Alarmsignal "taube" Füße: Jeder dritte Diabetiker betroffen

Polyneuropathie sei eine äußerst komplexe Begleiterkrankung, exakte Daten gebe es kaum. In Österreich könnten bis zu 600.000 Menschen betroffen sein. "Als Auslöser kommen viele Grunderkrankungen infrage, bei etwa einem Fünftel der PNP-Fälle bleibt die Ursache unklar." Hauptrisikogruppen seien jedoch Diabetiker und Alkoholabhängige und Patienten mit Niereninsuffizienz, so ÖÄK-Experte Spiss. Rechne man die Dunkelziffern mit ein, sei davon auszugehen, dass jeder dritte Diabetiker (rund 200.000) und jeder zehnte Alkoholkranke (rund 34.000) unter PNP litten. Diabetische PNP sei zudem neben der Arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) die häufigste Ursache für das Diabetische Fußsyndrom: Dabei fühlen sich die Füße zunehmend "taub" an, es kommt zu hartnäckigen Geschwüren an Druckstellen, schlimmstenfalls muss amputiert werden. "Diabetes tut nicht weh und bleibt daher oft jahrelang unerkannt. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen Gefühlsstörungen vor allem in den Füßen als Alarmsignal erkennen", betonte Fachgruppenobmann Spiss. Auch der unsichere, schwankende Gang alkoholkranker Personen sei keineswegs immer auf einen akuten Rauschzustand zurückzuführen, sondern ein häufiges PNP-Symptom. Oberstes Therapieziel für Diabetiker wie für Alkoholkranke sei es, die Grunderkrankung in den Griff zu bekommen, also eine genaue Einstellung und Kontrolle des Blutzuckerspiegels beziehungsweise eine Suchttherapie. Zusätzlich könne das Fortschreiten der PNP auch bei diesen Patienten medikamentös eingebremst werden.

Schmerzhafte Polyneuropathie oft jahrelang unerkannt

Aber auch Stechen, Brennen oder Kribbeln können Symptome von PNP sein. Experten schätzen, dass bis zu fünf Prozent der Bevölkerung unter einer solchen "schmerzhaften PNP" leiden. Dazu Experte Löscher:

"Oft führen die anhaltenden Schmerzen zum Restless-Legs-Syndrom, also zappelige Beine in der Nacht, die die Patienten zum Aufstehen zwingen. Das ist eine psychische Belastung, die nicht selten in Depressionen mündet. Viele Menschen schlucken jahrelang Schmerzmittel - ohne nachhaltige Wirkung, denn zur Behandlung von PNP sind völlig andere Medikamente wie z.B. Antiepileptika oder Antidepressiva nötig." Frühzeitige neurologische Abklärung und zielgerichtete Therapie können daher nicht nur die Situation der Betroffenen und ihrer Angehörigen verbessern, sondern auch Folgekosten für das Sozialsystem eindämmen, sind sich die Neurologen einig. (ar)

