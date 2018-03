EU feiert europaweiten Tag der Ex-Raucher am 26. September 2013

Brüssel (ots/PRNewswire) - Mit dem "Tag der Ex-Raucher" wird europaweit allen Ex-Rauchern zu ihrem Erfolg im Kampf gegen das Rauchen gratuliert. 400.000 Europäer haben in den vergangenen drei Jahren mit der Kampagne "Ex-Raucher sind nicht aufzuhalten" der Europäischen Kommission mit dem Rauchen aufgehört.

Am 26. September 2013 kommen prominente Unterstützer wie DJ Bob Sinclar und Tennis-Ass Victoria Azarenka in Brüssel zusammen, um mit der Europäischen Kommission den "Tag der Ex-Raucher" zu feiern. In allen EU-Ländern werden Menschen gefeiert, die den Kampf gegen den blauen Dunst gewonnen haben. Sie sind gemeinsam mit den prominenten Unterstützern Vorbilder. Auch die Europäische Lungenstiftung ( http://www.europeanlung.org) und viele Gesundheitsorganisationen unterstützen die Feierlichkeiten. Die Europäische Kommission hofft, dass viele Menschen motiviert werden, mit dem Rauchen aufzuhören. Denn ein Ex-Raucher-Leben ist ein Leben, für das es sich zu kämpfen lohnt.

Unterstützung in Österreich

In Österreich kann das vor allem Klaus Lojka, Präsident des Wiener American Football Vereins "Danube Dragons" bestätigen, der die Kampagne "Ex-Raucher sind nicht aufzuhalten" unterstützt. Lojka ist selbst seit zwei Jahren erfolgreicher Ex-Raucher. Ihm ist das Signal an die Jugend wichtig: "Gerade unseren Nachwuchssportlerinnen und -sportlern wird dadurch bewusst, dass Rauchen und Sport nicht zusammenpassen und Nicht-Raucher einfach cooler sind. Mit dem "Tag der Ex-Raucher" setzen wir ein Zeichen für einen rauchfreien Sport."

Auch das österreichweite Rauchertelefon, eine Initiative der Sozialversicherungsträger, der Bundesländer und des Bundeministeriums für Gesundheit - http://www.rauchertelefon.at - gratuliert allen Ex-Raucherinnen Ex-Rauchern und bietet unter der Nummer 0810-810-013 telefonische Beratung, um langfristig rauchfrei zu bleiben.

Gratulationen zu einer rauchfreien Zukunft

Bei den Feierlichkeiten in Brüssel gratulierte der Europäische Gesundheitskommissar Tonio Borg den Ex-Raucherinnen und Ex-Rauchern persönlich: "Ich gratuliere allen Ex-Rauchern! Sie sind wahre Helden, denn sie haben gegen ihre Sucht gekämpft und gewonnen, und sind damit eine Inspiration. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen eine rauchfreie Zukunft vor sich haben und hoffe, dass sich viele Raucher dadurch motivieren lassen, diesem Beispiel zu folgen."

Auch DJ Bob Sinclar ist die rauchfreie Zukunft ein Anliegen. Ihm ist es wichtig Teil der Kampagne zu sein, da er als DJ stark von rauchfreien Clubs profitiert. Er sagt: "Seit das Rauchen in vielen europäischen Ländern in Clubs verboten ist, ist es viel besser für das Publikum und für mich. Ich kann besser sehen, meine Kleidung stinkt nicht und meine Gesundheit leidet nicht unter dem Passivrauch. Ex-Raucher haben ausserdem mehr Geld, eine bessere Lebensqualität und sie riechen besser. Wenn man mit dem Rauchen aufhört, trifft man eine bewusste Entscheidung für das Leben, für den eigenen Erfolg. Deshalb feiern wir heute." Sinclar spendete 1.000 Downloads seines neuen Songs "Summer Moonlight" im Rahmen der Feierlichkeiten.

"Ex-Raucher sind nicht aufzuhalten" für ein rauchfreies Europa

Seit 2011 setzt sich die Europäische Gesundheitskommission mit der Kampagne "Ex-Raucher sind nicht aufzuhalten" das Ziel, die jährlich 700.000 durch Rauch verursachten Todesfälle in der EU zu minimieren. Tabak bleibt eines der grössten vermeidbaren Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Die Kampagne ist vor allem an die 28 Millionen europäischen Raucherinnen und Raucher im Alter von 25 bis 34 gerichtet, um sie durch die Vorteile des Ex-Raucher-Seins zum Aufhören zu motivieren. Das gratis online Tool iCoach (http://www.exsmokers.eu) ist in 22 Sprachen verfügbar. Bereits 400.000 Menschen nutzen den motivierenden online Coach, um mit dem Rauchen aufzuhören.

Der "Tag der Ex-Raucher" ist eine weitere Innovation der Kampagne, nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Fussballverein FC Barcelona und "Quit Smoking With Barca"

(http://www.quitsmokingwithbarca.eu). Die Feierlichkeiten sollen eine

neue Tradition anstossen, dass Ex-Raucher ihre neu gewonnene Gesundheit und Freiheit feiern.

