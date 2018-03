Weltpremiere: Peninsula Residences eröffnen in Schanghai

Schanghai (ots) - In bester Lage am historischen Bund und in direkter Nachbarschaft zum The Peninsula Shanghai finden sich Mainland Chinas exklusivste Luxuswohnungen: The Peninsula Residences, die weltweit erste Wohnresidenz der The Peninsula Hotels, bietet 39 Luxusapartments und kombiniert auf höchstem Niveau kontemporäres Design und erstklassigen Service. Das neu erbaute, 15 Stockwerke hohe Wohngebäude ist vom historischen Art Déco-Stil der zwanziger Jahre inspiriert und dem Peninsula Shanghai direkt angeschlossen. Mieter und Eigentümer der Apartments kommen daher in den Genuss sämtlicher Hotel-Services.

Die Residenzen mit einer Wohnfläche von 210 bis 778 qm wurden von dem französischen Star-Designer Pierre-Yves Rochon eingerichtet und mit Peninsulas ebenso revolutionärer wie bedienerfreundlichen In-Room-Technologie ausgestattet. Rochon kombinierte kunstvolles Art Déco mit zeitgenössischem Interieur. Möbel aus kostbarem Mahagoni-und Ebenholz, graviertes Glas und edle Farbnuancen in Blau und Elfenbein bilden den Rahmen für das Wohnerlebnis. Jedes Schlafzimmer verfügt über einen Ankleideraum, die hochmodernen Küchengeräte stammen von Gaggenau, das Silberbesteck kommt aus England. Um absolute Ruhe zu gewährleisten wurden alle Fenster dreifach verglast, jeder Raum erhielt ein digitales Touchpad zur Regulierung sämtlicher Geräte wie etwa die Beleuchtung und Klimaanlage. Ein privater Tiefgaragenplatz gehört ebenfalls zum Standard.

Zukünftige Bewohner des neuen Domizils freuen sich über die zentrale Lage im Herzen Schanghais sowie die außergewöhnlichen Dienstleistungen: The Peninsula Residences verfügt über einen 24-Stunden Housekeeping-, Butler- und Conciergeservice. Von Theaterkarten über Flugbuchungen bis hin zum Lebensmittelshopping -Wünsche werden rund um die Uhr erfüllt. Das Club House mit Fitnessstudio, persönlichem Trainer und 25 Meter Innenpool bietet unbegrenzten Zugang. Außerdem gibt es für die Residence-Bewohner exklusive Privilegien und Vergünstigungen bei Restaurantbesuchen oder für den Rolls-Royce-Fahrservice des The Peninsula Shanghai.

Weitere Informationen über http://residences.peninsula.com

