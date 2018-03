dm ist Österreichs Branchenliebling

Top-Werte in market-Konsumentenstudie

Salzburg/Wals (OTS/dm drogerie markt) - Der "Brand Navigator" des renommierten Linzer Marktforschungsinstituts market kürt dm drogerie markt unter den Drogerien und Parfümerien zum Liebling der österreichischen Konsumenten: Ob Sympathie, Vertrauen, Attraktivität, Service oder Ansehen - dm wird durchgehend von allen Altersgruppen auf Platz eins gesehen! Damit steht das Unternehmen nach Nielsens "Store Equity Index" im April 2013 bereits zum zweiten Mal an der Spitze einer wichtigen unabhängigen Verbraucherstudie.

Unter allen Drogerien und Parfümerien Österreichs wird dm drogerie markt als das sympathischste Unternehmen gesehen - und zwar in allen Altersgruppen und unabhängig vom Geschlecht der Verbraucher. Die Konsumenten sehen bei dm außerdem das Bedürfnis nach Vertrauen am besten erfüllt, wählen das Unternehmen zum attraktivsten Marktteilnehmer und erleben hier das beste Service. Weiters attestieren sie dem Drogeriemarkt das höchste Ansehen im Bekannten-und Freundeskreis. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle "Brand Navigator"* des market Institut für Markt-, Meinungs- und Mediaforschung - eine unabhängige, repräsentative Studie, die im Zeitraum vom 5. bis 9. Septemer 2013 den emotionalen Zugang der Konsumenten zu den österreichischen Drogerien und Parfümerien erhoben hat.

dm ist stärkste Ladenmarke

Die Drogeriemarktkette festigt damit ihre Rolle als Branchenliebling der Nation: Erst im April erreichte dm im "Store Equity Index" von Marktforscher Nielsen, einer der wichtigsten Konsumentenstudien zur Handelslandschaft in Österreich und Europa, die höchste Indexsteigerung unter allen Marktteilnehmern und Platz eins im österreichischen Lebensmittel- und Drogeriefachhandel. Der "market Brand Navigator" bestätigt erneut die Postion von dm als stärkste Ladenmarke auf dem heimischen Markt aus Konsumentensicht. "Wir sind stolz, dass es uns gelingt, das besondere 'dm Gefühl' bei den Verbrauchern in dieser Form erlebbar zu machen und dass unser Angebot von unseren Kunden so gut angenommen wird", freut sich Diplom-Betriebswirt Harald Bauer aus der dm Geschäftsführung.

*Repräsentative Onlinebefragung für die österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren; Studienautor: market Institut für Markt-, Meinungs- und Mediaforschung; Befragungszeitraum: 5. bis 9. September 2013.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich



movea marketing GmbH & Co KG

Ernst-Grein-Straße 5

5026 Salzburg

Tel.: 0662/64 35 79-13

E-Mail: presse @ dm-drogeriemarkt.at