Wien verlängert Vereinbarung für Ausbau von ganztägigen Schulen

92 Mio Euro vom Bund für Wien für die Jahre 2014 bis 2018 - Wien bleibt weiterhin Spitzenreiter

Wien (OTS) - Im Wiener Landtag wurde gestern eine 15a B-VG Vereinbarung mit dem Bund zum Ausbau ganztägiger Schulformen beschlossen. Konkret wird dabei eine seit dem Jahr 2011 laufende Vereinbarung verlängert: Bis 2018 sollen nun bundesweit insgesamt rund 454 Mio. Euro - davon rund 92 Mio Euro für Wien - in die Freizeitbetreuung sowie in die Infrastruktur für die Tagesbetreuung an Pflichtschulen fließen.

"Damit kann Wien den so wichtigen Ausbau von Ganztagsschulen mit Hochdruck vorantreiben", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Derzeit hat Wien 41 Ganztagsvolksschulen, 4 Ganztags-Mittelschulen und acht AHS-Standorte, die eine Ganztagsklasse in verschränkter Form anbieten.

Durch den laufenden Ausbau sichert sich Wien auch künftig die Spitzenstellung unter allen Bundesländern in diesem Bereich: Denn schon jetzt bieten mehr als 50 Prozent der Schulstandorte in Wien Ganztagsbetreuung an - im Österreichschnitt sind es derzeit 36 Prozent!

