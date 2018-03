Donaustadt: "Worried Men Skiffle Group" im Kultur-Stadl

Wien (OTS) - Auf Einladung des Vereins "Kulturfleckerl Eßling" bringt das legendäre Austro-Pop-Quintett "Worried Men Skiffle Group" am Freitag, 27. September, im gemütlichen "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96) all seine Hits zu Gehör. Um 19.00 Uhr beginnt der schwungvolle Auftritt der Träger des "Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien" (2010). Die fünf Musikanten widmen sich der "Teppenförderung" und tragen Stücke wie "Da Mensch is a Sau", "I bin a Wunda", "I wü oba I drau mi net" und "I bin a Weh" vor. In aller Bescheidenheit bezeichnen sich die Freunde als "The Damned Best Dance Band In Town" und möchten beim Stadl-Konzert auf ihre feschen Zylinderhüte nicht verzichten. Mit flotten Waschbrett-Rhythmen, Saiten-Klängen und Dialekt-Gesängen verbreitet diese Combo mehr oder weniger ernst gemeinte Botschaften wie "I bin da schenste Mann von Wien" oder "Dazö ma kan Schmäh". Zwar ist der Eintritt frei, jedoch geben die Veranstalter Zählkarten aus (Reservierungen: Telefon 774 80 72, E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at). Auskünfte über das "Worried Men"-Gastspiel und sonstige kulturelle Aktivitäten in Eßling erteilt die Vereinsleitung unter der Rufnummer 0699/180 646 40. Zuschriften an das ehrenamtliche "Kulturfleckerl"-Team per E-Mail:

kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Verein "Kulturfleckerl Eßling":

www.kulturfleckerl.at

