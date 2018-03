Floridsdorf: Vivaldis "Vier Jahreszeiten" für Kinder

Wien (OTS) - Der Verein "Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf" möchte Menschen jeden Alters für klassische Musik begeistern. Zielgruppe der nächsten Veranstaltung des Vereines ist der Nachwuchs: Für Kinder im Alter von 1 bis 9 Jahren gibt es am Samstag, 28. September, ab 10.00 Uhr, ein "Interaktives Mitmachkonzert" mit Künstlern der Vereinigung "grossundklein". Die kindgerechte Klassik-Matinee findet im "Mautner Schlössl" (21., Prager Straße 33, Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf) statt. Zur Einstimmung fertigen die Kleinen mit Unterstützung von Betreuern hübsche Basteleien zum Thema "Jahreszeiten" an.

"Heiße" und "kalte" Töne finden, Kinder-Karten: 5 Euro

Ab 10.30 Uhr wird eine auf Kinderohren abgestimmte Version von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" gespielt. Dabei kommen Flügel und Violine zum Einsatz. "Heiße" plus "kalte" Töne gilt es bei dem Konzert zu entdecken und die Frage "Was steckt noch hinter der Musik?" wird durch Künstler und Zuhörer gemeinsam beantwortet. Karten für Kinder kosten 5 Euro und Erwachsene zahlen 7 Euro. Weitere Informationen zu diesem melodischen Vergnügen für die Jugend erhalten Interessierte von den "Freunden der Beethoven-Gedenkstätte" per E-Mail: beethoven-floridsdorf @ chello.at. Das "grossundklein"-Team ist ebenfalls via E-Mail erreichbar: office @ grossundklein.info.

Allgemeine Informationen:

Kultur im Mautner Schlössl (Bezirksmuseum 21):

www.bezirksmuseum.at

Vereinigung "grossundklein":

http://grossundklein.info/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at